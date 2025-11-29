周華健大唱江蕙"家後" 聊與高雄淵源讚:越來越美

生活中心／綜合報導

出道40年的周華健，週六晚間登上高雄巨蛋開唱，鬼迷心竅、明天我要嫁給你，金曲連發，也再度請來美聲歌后齊豫合唱，誠意滿滿，更演唱江蕙「家後」，來回饋高雄歌迷，周華健也聊起與高雄六合夜市和新崛江的淵源，喊話高雄越來越不一樣。

周華健"有沒有一首歌會讓你想起我"：「有沒有那麼一首歌，會讓你輕輕跟著和，牽動我們共同過去。」情歌王子周華健出道40年，活力滿滿二度攻上高雄巨蛋，金曲連發讓歌迷跌進回憶。周華健"鬼迷心竅"：「是鬼迷了心竅也好，是前世的因緣也好。」周華健"明天我要嫁給你"：「我的眼光閃爍閃爍好空洞，我的心跳撲通撲通地陣陣悸動。」

廣告 廣告

周華健大唱江蕙「家後」 聊與高雄淵源讚：越來越

周華健二度開唱高雄巨蛋。（圖／滾石唱片提供）









周華健大唱江蕙「家後」 聊與高雄淵源讚：越來越

周華健二度開唱高雄巨蛋。（圖／滾石唱片提供）





快慢歌精準拿捏，李度和張學友都詮釋過的明天我要嫁給你，周華健自爆當初張洪量在錄音室外等了兩個半小時，才錄好，這次更特別獻唱江蕙經典，回饋高雄粉絲。周華健"家後"：「阮將青春嫁置恁兜，阮對少年跟你跟甲老。」周華健"一支小雨傘"：「咱二人做陣遮著一支小雨傘，雨越大我來照顧你你來照顧我。」一支小雨傘，是鐵粉認證周華健招牌台語歌，他笑說這首歌是他萬年不敗，少數能全部唱完的台語歌，這次來高雄，老搭檔齊豫也沒缺席。





周華健大唱江蕙「家後」 聊與高雄淵源讚：越來越

齊豫再次擔任周華健演唱會嘉賓。（圖／滾石唱片提供）





齊豫vs.周華健"天下有情人"：「愛是迷迷糊糊天地初開的時候，那已經盛放的玫瑰，愛是踏破紅塵望穿秋水只因為，愛過的人不說後悔。」歌手周華健：「完全不一樣了恭喜大家，歌手周華健，高雄市完全另一個面貌，歌手周華健，是一個國際的都會了。」提到和高雄淵源，周華健說即使沒工作也會悄悄來度假，喊話高雄越來越進步，完全不掩飾對港都的熱愛。周華健"我是真的付出我的愛"：「我是真的付出我的愛，從今以後不會再更改。」

原文出處：周華健大唱江蕙「家後」 聊與高雄淵源讚：越來越

更多民視新聞報導

演唱會城市! 高雄本週4地開唱 估單日吸"逾10萬粉絲"

TWICE等3組大咖藝人高雄周末熱唱 高捷運量破35萬人次創今年新高

18萬寵粉高雄應援！演唱會經濟再發威 產值衝5億

