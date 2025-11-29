周華健曝唱工地秀籌到《花心》製作費 曾讓張洪量在錄音室苦等2個半小時

周華健在高雄巨蛋舉辦《少年的奇幻之旅3.0》演唱會。（滾石唱片提供）

周華健今（29日）晚在高雄巨蛋舉辦《少年的奇幻之旅3.0》，開場時，再度變身音樂航海王，以經典歌〈孤枕難眠〉〈有沒有一首歌會讓你想起我〉開場，他說：「蠻喜歡在高雄演出，用6點來起跑，很人道，很周到！」隨即誇海口說：「我要唱到你們連Uber都叫不到。」引起歌迷大聲歡呼。

開場時，周華健再度變身音樂航海王。（滾石唱片提供）

提起過往在高雄工作的難忘回憶，他笑說：「每次來高雄工作，就會想到當年這裡盛行『工地秀』，發達又繁榮。」唱到〈花心〉時，他語帶幽默稱：「當年《花心》專輯製作費就是靠著跑工地費的酬勞一點一滴存下來去支付的。」

唱到〈明天我要嫁給你〉時，當時為了趕錄音進度，在24小時內往返港台兩地，還請吉他手老師陪他加班熬夜錄音，他說：「沒想到這一錄就錄到隔天中午，踏出錄音室才發現張洪量在外面等了兩個半小時，原來他一早9點半就訂好這間錄音室要接著錄音，得知我進度delay，還耐心地等我跟吉他手錄完整首歌，真的很謝謝他！這首〈明天我要嫁給你〉能順利誕生，他絕對功不可沒！」高雄場邀來嘉賓齊豫再續前緣，兩人對唱經典〈答案〉及〈天下有情人〉。

周華健再度邀來齊豫擔任嘉賓。（滾石唱片提供）

到高雄開唱，周華健特別演唱〈一支小雨傘〉及〈家後〉等台語組曲，他幽默笑說：「〈一支小雨傘〉是我萬年不敗、也是少數能全部唱完的台語歌！」在唱完倒數第2首歌〈我是真的付出我的愛〉後，周華健突然感性說到：「在人生的奇幻旅程上，有人加入上了船，也有人下了船，船走著走著，我們突然面對到，有人突然就下了船。這一秒，這一位音樂人，我們懷念他！」而大螢幕上播放著屠穎老師的照片，接著獻唱壓軸曲〈朋友〉串起對屠穎無盡思念，並把感謝與祝福全都寄託在歌裡。

大螢幕上播放著屠穎的照片，周華健獻唱壓軸曲〈朋友〉，串起對屠穎無盡思念。（滾石唱片提供）

