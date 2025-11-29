周華健港都開唱掀回憶殺 驚喜加碼〈家後〉台語組曲

周華健暌違4年帶著《少年的奇幻之旅3.0》再度在港都開唱。（圖／滾石唱片提供）

周華健今（29日）登上高雄巨蛋舉辦《少年的奇幻之旅3.0》演唱會，暌違4年再度在港都開唱，為了回饋南部歌迷，他更入境隨俗演唱〈一支小雨傘〉、〈家後〉台語組曲，其中〈一支小雨傘〉甚至被粉絲封為他的「招牌台語歌」，讓台下熱情跟唱。開場他以〈孤枕難眠〉、〈有沒有一首歌會讓你想起我〉掀起全場大合唱，並以幽默方式向歌迷打招呼：「才6點就開唱，很人道！」更關心觀眾是否趕末班車，「不走的話，我就唱到你連Uber都叫不到！」引爆現場笑聲。

本次演唱會邀請天后齊豫擔任嘉賓，兩人再度合體演唱〈答案〉、〈天下有情人〉，展現「吞CD級」完美歌聲，為整場演出增添夢幻色彩。對高雄充滿深厚情感的周華健也在台上感性表示，自己見證了高雄多年來的進化，「高雄真的越變越美！」更大方告白：「沒事我也會自己來放假。」

周華健邀來天后齊豫擔任嘉賓，兩人再度合體演唱〈答案〉、〈天下有情人〉。（圖／滾石唱片提供）

演唱到倒數第二首〈我是真的付出我的愛〉時，周華健突然提到今年離世的音樂人屠穎，大螢幕同步播放照片。他哽咽表示：「他是台灣音樂的巨人，我們永遠懷念他。」並在壓軸曲〈朋友〉中將思念寄託歌聲，讓現場氣氛溫暖又動人。

除此之外，周華健也大方分享自己的「成名往事」。他笑稱高雄竟是〈花心〉的起源地，因當年跑「工地秀」的酬勞，就是那張專輯的重要製作費來源，引得全場大笑。

