周華健爆「驚天喜訊」 萬人面前鬆口：考慮重新維繫感情

周華健出道40年，再度登上高雄巨蛋開唱，昨（29日）舉辦「少年的奇幻之旅3.0」演唱會，不僅安排經典歌曲串連全場，周華健還特別獻唱〈一支小雨傘〉、〈家後〉等台語組曲，以「獨特台語唱腔」讓全場聽得陶醉。唱到〈一支小雨傘〉時，他笑稱這是「萬年不敗、少數能完整唱完的台語歌」，幽默依舊。

昨晚最大亮點，莫過於他在演唱會尾聲丟出的「未完待續」驚喜伏筆。周華健鬆口透露，「少年的奇幻之旅3.0」有機會再返場開唱，「其實已經在考慮中，希望很快會有好消息！如果加場，搞不好就變成4.0版本啦」，令歌迷萬分期待。

周華健29日在高雄巨蛋開唱。滾石唱片提供

此次北高雙蛋三場皆創下完售佳績，不少歌迷敲碗希望再加場。對此，周華健難得開綠燈，明確表示「有機會重返台北、高雄」。他也笑說，希望明年多留在台灣，靠演唱會跟老朋友「重新維繫感情」。

結束高雄場後，周華健暫時卸下工作，計畫在台灣展開小旅行。他透露日前來看STING演唱會時，已在高雄玩了三天兩夜，直呼：「高雄超有度假感！」並計畫趁假期再訪台南、高雄，「好好放鬆、順便吃吃喝喝」。

