周華健緬懷屠穎「台灣音樂巨人」

「國民歌王」周華健29日在高雄巨蛋舉行「少年的奇幻之旅3.0」巡迴演唱會，除了嘉賓齊豫站台力挺，周華健也特別獻唱〈一支小雨傘〉及〈家後〉等台語組曲，笑說：「〈一支小雨傘〉是我萬年不敗、也是少數能全部唱完的台語歌！」他也在尾聲播放1分鐘紀念影片緬懷已故的音樂戰友屠穎。

周華健多次巡演都由屠穎擔任音樂總監，豈料屠穎1日在跑步機跌倒驟逝，周華健內心不捨與懷念，昨感慨說：「在人生的奇幻旅程上，有人加入上了船，也有人下了船，船走著走著，我們突然面對到，有人突然就下了船。」

此時大螢幕播放屠穎的照片，周華健說：「他是台灣音樂的巨人，他是台灣音樂的中流砥柱，他是我們永遠的朋友！」接著獻唱壓軸曲〈朋友〉，用歌聲寄託無盡感謝與祝福。

周華健暌違4年在高雄開唱，昨開場高歌〈孤枕難眠〉、〈有沒有一首歌會讓你想起我〉，掀起全場回憶殺。他也憶起「每次來高雄工作，就會想到當年這裡盛行很多的工地秀，發達又繁榮！」自招「當年《花心》專輯製作費就是靠著跑工地秀的酬勞一點一滴存下來去支付的」，說完全場笑聲四起。

鬆口演唱會未完待續

他回想當年錄製《花心》專輯時，為了趕進度，在24小時內往返高雄及香港兩地，還請吉他手老師陪他加班熬夜錄〈明天我要嫁給你〉這首歌，「沒想到這一錄就錄到隔天中午，結果一踏出錄音室才發現張洪量在外面等了兩個半小時」，原來張洪量預訂了9點半錄音，得知他進度Delay，耐心地等他錄完，他昨說，「真的很謝謝他！這首歌能順利誕生，他絕對功不可沒。」

而周華健此次巡演北高雙蛋票房完售，還有許多搶不到票的歌迷敲碗加場，他昨鬆口「未完待續」4字留下伏筆，預告有機會返場唱回台北。