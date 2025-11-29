周華健緬懷已故好友屠穎！「他突然下了船」 私下交情曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

國民歌王周華健續航「少年的奇幻之旅3.0」於今（29）日晚在高雄巨蛋登場，在演唱會尾聲，特別安排悼念知名音樂人屠穎的紀念影片。

周華健在高雄巨蛋開唱。（圖／滾石提供）

睽違四年重返高雄開唱的周華健以〈孤枕難眠〉、〈有沒有一首歌會讓你想起我〉揭開演唱會序幕，一開場就掀起回憶殺大合唱，唱完兩首歌後，他立即以爽朗的口氣跟萬名觀眾打招呼：「大家好！晚安！也才6點而已！滿喜歡在高雄演出，用6點來起跑，很人道、很周到！」隨即他關心起大家是否會趕最後一班車回北部，更開玩笑誇海口笑說：「有多少人會趕車回台北？我想太多了吼！大家通通不走哦？！那我要唱到你連uber都叫不到！」說完全場歡呼大叫，讓他笑說：「話才說完，歹誌大條啦！」

周華健放話要唱到歌迷叫不到Uber回家。（圖／滾石提供）

周華健唱完〈我是真的付出我的愛〉，突然感性說到：「在人生的奇幻旅程上，有人加入上了船，也有人下了船，船走著走著，我們突然面對到，有人突然就下了船。這一秒，這一位音樂人，我們懷念他！」大螢幕上播放著已故音樂戰友屠穎的照片，事實上，屠穎曾多次擔任周華健巡演音樂總監，兩人交情深厚，周華健表示：「他是台灣音樂的巨人，永遠的屠穎，永遠我們會懷念屠穎，他是台灣音樂的中流砥柱，他是我們永遠的朋友！再次感謝在坐的每一位歌迷，謝謝你們的邀約，我愛高雄！」接著獻唱壓軸曲〈朋友〉串起對屠穎無盡思念，並把感謝與祝福全都寄託在歌裡。

