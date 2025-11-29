周華健自爆靠「工地秀」養專輯！失控放話一發不可收拾：歹誌大條

周華健29日在高雄巨蛋開唱。滾石唱片提供

周華健出道40年二度登上高雄巨蛋開唱，29日舉辦「少年的奇幻之旅3.0」演唱會，暌違4年再度回到高雄，周華健幽默問候全場觀眾，更「關心」觀眾返家交通，笑問：「有多少人會趕車回台北？我想太多了吼！大家通通不走哦？那我要唱到你連Uber都叫不到！」話一說完，全場尖叫，連他自己也忍不住直呼「歹誌大條」！

〈花心〉起源地是高雄

周華健也在台上聊起與高雄的淵源，感性表示：「謝謝高雄邀請我來，其實很容易你就是高雄的老朋友！」他回憶自己年輕時常跑六合夜市、新崛江，這些年看著這個城市不斷變化，「高雄真的越變越美，是國際都會城市了」！

周華健透露沒工作時，私下常到高雄度假，自喻是「高雄進化的見證者」，因為出道初期幾乎每次發片都會南下宣傳，「有美食又有度假感，跑宣傳就像在旅遊」！他甚至聊起過去盛行的「工地秀」文化，自爆：「《花心》專輯的製作費，就是靠跑工地秀一點一滴存下來的！」全場笑聲不斷，也讓聽眾瞬間回到那個純真又拚搏的年代。

周華健29日在高雄巨蛋開唱。滾石唱片提供

〈明天我要嫁給你〉背後藏張洪量暖心故事

有趣的是，今晚唱到〈明天我要嫁給你〉時，周華健揭露不為人知的小故事。當年他在高雄與香港兩地奔波，錄音卡關，請吉他手連夜加班錄製，沒想到錄完走出錄音室，才發現張洪量竟在門外等了兩個半小時，「原來他早上九點半就訂好這間錄音室，我delay進度，他就在外面默默等」！周華健感謝地說：「這首歌能順利誕生，他絕對功不可沒！」台下掌聲不斷，也為高雄場演出增添暖心時刻。

周華健29日在高雄巨蛋開唱。滾石唱片提供

周華健29日在高雄巨蛋開唱。滾石唱片提供



