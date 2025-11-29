周華健雄蛋開唱緬懷故友屠穎 悲嘆「他是台灣音樂的巨人」

周華健今晚在高雄巨蛋「少年的奇幻之旅3.0」演唱會上飆唱25首經典歌曲。（滾石唱片提供）

「國民歌王」周華健今（29日）晚在高雄巨蛋舉行「少年的奇幻之旅3.0」巡迴演唱會，除了嘉賓齊豫站台力挺，周華健也特別獻唱〈一支小雨傘〉及〈家後〉等台語組曲，笑說：「〈一支小雨傘〉是我萬年不敗、也是少數能全部唱完的台語歌！」重感情的他，更在尾聲播放1 分鐘紀念影片緬懷已故的音樂戰友屠穎。

周華健多次巡演都由屠穎擔任音樂總監，兩人交情深厚，豈料屠穎1日在跑步機跌倒驟逝，令周華健萬分不捨也相當懷念，今唱完〈我是真的付出我的愛〉後，感慨說：「在人生的奇幻旅程上，有人加入上了船，也有人下了船，船走著走著，我們突然面對到，有人突然就下了船。」

周華健今晚在高雄巨蛋演唱會上緬懷音樂人屠穎。（滾石唱片提供）

此時大螢幕播放屠穎的照片，周華健說：「他是台灣音樂的巨人，永遠的屠穎，永遠我們會懷念屠穎，他是台灣音樂的中流砥柱，他是我們永遠的朋友！」接著獻唱壓軸曲〈朋友〉，用歌聲寄託無盡感謝與祝福。

周華健暌違4年在高雄開唱，今開場以〈孤枕難眠〉、〈有沒有一首歌會讓你想起我〉揭幕，掀起全場回憶殺。他回憶曾去過六合夜市、新崛江，也提起「每次來高雄工作，就會想到當年這裡盛行很多的工地秀，發達又繁榮！」自招：「當年《花心》專輯製作費就是靠著跑工地秀的酬勞一點一滴存下來去支付的。」說完全場笑聲四起。

周華健今晚在高雄巨蛋開唱，齊豫站台當嘉賓，兩人美聲動人。（滾石唱片提供）

他回顧當年錄製《花心》專輯時，為了趕進度，在24小時內往返高雄及香港兩地，還請吉他手老師陪他加班熬夜錄〈明天我要嫁給你〉這首歌，「沒想到這一錄就錄到隔天中午，結果一踏出錄音室才發現張洪量在外面等了兩個半小時」，原來張洪量預訂了9點半錄音，得知他進度delay，仍耐心地等他錄完，他笑說，「真的很謝謝他！這首〈明天我要嫁給你〉能順利誕生，他絕對功不可沒。」

而這次周華健《 少年的奇幻之旅3.0》北高雙蛋演唱會票房完售，還有許多搶不到票的歌迷敲碗加場，周華健鬆口「未完待續」4字留下驚喜伏筆，預告有機會返場唱回台北。

