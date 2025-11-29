周華健高雄場深情緬懷屠穎 〈朋友〉響起萬人落淚成最溫柔一夜

周華健為高雄場帶來限定台語組曲，自嘲〈一支小雨傘〉是自己拿手歌。（滾石唱片 提供）

周華健《少年的奇幻之旅3.0》高雄場在昨晚以萬人齊聚的熱情引爆高雄巨蛋，他連續帶來25首跨越40年的不敗經典，從〈孤枕難眠〉、〈有沒有一首歌會讓你想起我〉一路唱到〈愛相隨〉、〈飄洋過海來看妳〉，勾起滿場記憶浪潮。嘉賓齊豫驚喜登場與他再續合作緣分，合唱〈答案〉、〈天下有情人〉夢幻指數爆表，歌迷沉浸在周華健的音樂旅程，嗨到集體「暈船」。

周華健演唱會帶來25首經典好歌。（滾石唱片 提供）

周華健懷念摯友屠穎，全場感動。（滾石唱片 提供）

在歡笑與熱情當中，周華健也特別談起與高雄的深厚情誼。他自曝菜鳥時期每逢發片皆必「南漂」跑宣傳，喜愛港都的美食與人情味，更笑稱《花心》專輯的製作費，就是靠著當年跑工地秀一點一滴存來的。唱到〈明天我要嫁給你〉時，他分享當年在高雄、香港兩地奔波錄音的幕後故事，透露張洪量因為錄音室時段被他「延誤」2個半小時仍耐心等候，讓他感謝不已，引來全場溫暖掌聲。

高雄限定的台語組曲更是全場亮點，周華健獻唱〈一支小雨傘〉與〈家後〉，以誠摯情感詮釋熟悉旋律。他自嘲〈一支小雨傘〉是自己的「萬年不敗」台語歌，引得觀眾歡笑不斷；而〈家後〉則在他的獨唱演繹下更添深情。在滿場萬名歌迷的合唱聲中，周華健彷彿與港都重新交換心意，把舞台化為最貼近人心的告白。

然而全場最動容的一刻，落在周華健深情追念摯友屠穎，唱完〈我是真的付出我的愛〉後，大螢幕緩緩播放屠穎的紀念畫面，台下瞬間安靜，只剩音樂與思念流動。他哽聲說：「有人上船、有人下船，他突然下了船……他是台灣音樂的巨人，我們永遠的朋友。」最後以〈朋友〉作為壓軸，把對屠穎的懷念、對歌迷的謝意，全都寄託在歌聲裡，全場歌迷悄悄紅了眼睛，這一夜成了高雄巨蛋最溫柔也最值得紀念的時刻。

