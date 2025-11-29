周華健高雄開唱嘉賓找超大咖天后！懷念逝世摯友屠穎 全場合唱朋友惹淚
記者鄭尹翔／台北報導
睽違四年重返高雄開唱的周華健，在高雄巨蛋以〈孤枕難眠〉、〈有沒有一首歌會讓你想起我〉拉開序幕，全場瞬間掀起大合唱。他一開口便以熟悉的爽朗語氣向萬名觀眾問好，幽默表示「六點開唱很人道、很周到」，更關心粉絲是否趕末班車回北部，隨即自嘲：「我要唱到你連uber都叫不到！」全場笑聲不斷，氣氛熱度瞬間被點滿。
周華健在台上也分享自己多年來與高雄的深厚情感，直言每次來都會到六合夜市、新崛江走走，親眼看見高雄這些年的蛻變，「現在真的已經是國際都市！」他開心恭喜高雄的進步，也說自己偶爾會到高雄放假，「謝謝高雄的邀請，我永遠都是你們的老朋友。」
這次「揚帆」巡迴，他以音樂航海王之姿重返高雄巨蛋，帶來超過 25 首經典歌曲，〈愛相隨〉、〈擺渡人的歌〉、〈飄洋過海來看妳〉等 K 歌神曲一首接一首，現場觀眾沉浸在滿滿回憶浪潮中。最驚喜的是，天后齊豫驚喜登場同台合唱，兩人再度合體演唱〈答案〉、〈天下有情人〉，天王天后級的嗓音宛如「吞CD」級實力，讓全場歡呼不斷。
周華健也藉演唱會向港都歌迷深情告白，以〈明天我要嫁給你〉、〈我是真的付出我的愛〉、〈朋友〉等經典作品串起與高雄的多年回憶，歌迷則用滿棚的大合唱回應。他笑說：「謝謝大家一起登船！」讓現場萬名歌迷彷彿一起參與一場「少年的奇幻之旅 3.0」，集體被音樂感動到「暈船」。
在壓軸前夕，周華健突然語氣感性，提到在人生旅程中，有人上船、有人下船，而有些人離開得猝不及防。「這一位音樂人，我們懷念他。」大螢幕緩緩亮起台灣音樂大師屠穎的照片，他哽咽表示：「屠穎是台灣音樂的巨人，是我們永遠的朋友。」最後，他以〈朋友〉向逝世摯友致敬，也把所有思念與祝福唱給全場歌迷，為高雄演唱會畫下最深情的句點。
