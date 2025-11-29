周華健高雄開唱細數緣分 緬懷故友屠穎讚音樂巨人

（中央社記者王心妤台北29日電）歌王周華健今晚在高雄巨蛋舉辦「少年的奇幻之旅3.0」演唱會，他除了細數與高雄的緣分，也在演唱會尾聲緬懷日前過世的金曲編曲人好友屠穎，並稱讚好友是音樂巨人。

周華健今晚演唱「孤枕難眠」、「有沒有一首歌會讓你想起我」、「愛相隨」、「擺渡人的歌」、「飄洋過海來看你」等經典歌曲，並邀請歌后齊豫合唱「答案」、「天下有情人」。

周華健演唱會上分享與高雄的緣分表示，初出道時期總來高雄宣傳，因為充滿美食又有度假感，宣傳也像是旅遊。他並笑說：「當年『花心』專輯製作費就是靠著跑工地秀的酬勞一點一滴存下來去支付的。」

周華健唱完倒數第2首歌「我是真的付出我的愛」後，大螢幕出現屠穎的照片，他表示，在人生的奇幻旅程上，有人上船，也會有人下船，希望能好好緬懷屠穎，「他是台灣音樂的巨人，永遠的屠穎，永遠我們會懷念屠穎，他是台灣音樂的中流砥柱，他是我們永遠的朋友。」演唱會最後演唱「朋友」寄託無限思念。（編輯：謝雅竹）1141129