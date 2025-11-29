周華健高雄開唱追思屠穎！大螢幕紀念戰友情：台灣音樂的巨人

周華健在演唱會現場緬懷好友屠穎。（圖／滾石唱片提供）





出道40年的國民歌王周華健，昨 （29日）睽違4年登上高雄巨蛋舉行 「少年的奇幻之旅3.0」演唱會，獻唱25首經典歌曲，更邀來齊豫擔任嘉賓「同船」合唱再續前緣，兩人展現過人唱功詮釋經典對唱曲目〈答案〉、〈天下有情人〉，周華健還特別以紀念影片緬懷已故的音樂戰友屠穎。

周華健睽違4年重返高雄開唱，以〈孤枕難眠〉、〈有沒有一首歌會讓你想起我〉揭開序幕，一開場就掀起回憶殺大合唱，接著以爽朗口氣向萬名觀眾打招呼，「大家好！晚安！也才六點而已！蠻喜歡在高雄演出，用六點來起跑，很人道，很周到！」隨即關心起大家是否會趕最後一班車回北部，更開玩笑誇海口說：「有多少人會趕車回台北？我想我想太多了吼！大家通通不走哦？那我要唱到你連uber都叫不到！」說完全場歡呼，讓他笑說：「話才說完，歹誌大條啦！」

周華健在唱完倒數第2首歌〈我是真的付出我的愛〉後，突然感性說到：「在人生的奇幻旅程上，有人加入上了船，也有人下了船，船走著走著，我們突然面對到，有人突然就下了船。這一秒，這一位音樂人，我們懷念他！」而大螢幕上播放著屠穎老師的照片。

周華健表示：「他是台灣音樂的巨人，永遠的屠穎，永遠我們會懷念屠穎，他是台灣音樂的中流砥柱，他是我們永遠的朋友！再次感謝在座的每一位歌迷，謝謝你們的邀約，我愛高雄！」接著獻唱壓軸曲〈朋友〉串起對屠穎無盡思念，並把感謝與祝福全都寄託在歌裡。

周華健唱完高雄場意猶未盡，吐「未完待續」四字留驚喜伏筆，預告「 少年的奇幻之旅3.0」有機會唱回台北，「有機會！其實已經在考慮中，希望很快能有好消息！到時候可能就變成『少年的奇幻之旅4.0』也說不一定！」他更幽默表示：「明年要多花點時間留在台灣跟這裡的朋友多做交流，因為發現以前交的朋友在互動上都有點鬆掉了，我想用演唱會來重新維繫感情是一個好的方式！」

事實上，周華健在唱完高雄場後迎來難得的假期，他打算留在台灣好好休息，更計畫要到台南、高雄來個雙城小旅行，透露自己上個月趁著來高雄看STING演唱會，特別留在高雄玩了三天兩夜，「高雄真是充滿度假感，連來這邊開唱都覺得有放假的感覺！所以有機會想再來這裡放鬆一下，順便到台南吃吃喝喝！」



