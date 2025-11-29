周華健高雄開唱！獻唱經典「齊豫驚喜登台」 追憶已故好友屠穎

周華健在高雄舉辦演唱會，吸引大批歌迷朝聖。（圖／TVBS）

周華健高雄巨蛋演唱會以滿滿的經典歌曲和驚喜嘉賓，為歌迷帶來一場難忘的音樂盛宴。出道40年的周華健二度登上高雄巨蛋，不僅演唱《愛相隨》、《擺渡人的歌》等膾炙人口的歌曲，還特別邀請天后齊豫擔任嘉賓，共同演繹《天下有情人》。演唱會中，周華健還特別留出時間紀念已故好友屠穎，以《朋友》一曲送給歌迷和摯友，為整場演出畫下溫馨完美的句點。

周華健以幽默的方式與歌迷互動，他笑稱自己是從台北乘船來到高雄，還搭著大船驚喜現身舞台，為現場觀眾帶來意想不到的驚喜。演唱會中，周華健以一首首膾炙人口的歌曲，如《愛相隨》和《擺渡人的歌》，讓歌迷沉浸在回憶的漩渦中。這些經典歌曲不僅展現了周華健獨特的嗓音魅力，也勾起了無數歌迷的共同回憶。

大咖嘉賓齊豫為周華健助陣，兩人一起合唱《天下有情人》。（圖／TVBS）

演唱會的一大亮點是天后齊豫的驚喜登場，兩位華語樂壇重量級歌手的合作引發全場歡呼。周華健在台上真誠表示，自己能夠進入歌唱界，都是因為齊豫當年的一個邀約，讓他有機會唱廣告歌，從此開啟了音樂生涯。齊豫則回應是周華健唱歌唱得太好了。兩人合唱的《天下有情人》，歌聲交織出動人的和諧，感動了在場所有歌迷。

周華健在演唱會中也展現了他對友情的珍視，特別留出一部分時間紀念已故好友屠穎，並播放影片表達懷念之情。以經典歌曲《朋友》畫下完美句點。不僅送給現場的歌迷，也獻給已故的好友，讓整場演唱會在溫馨感人的氛圍中圓滿結束。

