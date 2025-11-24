周華健11/29高雄巨蛋開唱！演唱會時間地點、入場須知、實名制驗證一次看
周華健時隔4年再攻北高雙蛋！《少年的奇幻之旅 CONCERT TOUR 3.0》繼9/20、9/21在台北小巨蛋開唱後，11/29將在高雄巨蛋登場，演唱會門票採全場實名制，開賣迅速完售！國民歌王周華健出道40年，演唱過不少熱門歌曲，如《讓我歡喜讓我憂》、《花心》、《明天我要嫁給你》、《有沒有一首歌會讓你想起我》等至今都是經典。有別於先前《少年俠客》的巡演風格，這次全新的《少年的奇幻之旅 CONCERT TOUR 3.0》會更著重周華健歷年來的經典歌曲，周華健也透露這次新巡演會比過往的演唱會更親民，曲目也更加經典，保證「全程無尿點」！周華健演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單、入場須知、實名制驗證、周邊販售一次看。
周華健高雄巨蛋演唱會｜時間地點
演出日期：2025/11/29（六）18:00
演出地點：高雄巨蛋
周華健演唱會｜票價、高雄巨蛋座位圖
演出票價：NT$4,280 / $3,980 / $3,680 / $3,280 / $2,880 / $2,480 / $1,880 / $800
座位圖：
周華健演唱會｜必聽熱門歌單
《讓我歡喜讓我憂》(1991)
《花心》(1993)
《明天我要嫁給你》(1993)
《孤枕難眠》(1993)
《刀劍如夢》(1994)
《愛相隨》(1995)
《朋友》(1997)
《上上籤》(1999)
《有沒有一首歌會讓你想起我》(2001)
《少年》(2019)
（影片來源：滾石唱片 YouTube，若遭移除請見諒）
周華健台北小巨蛋演唱會｜時間地點
演出日期：
2025/09/20（六）19:30
2025/09/21（日）18:00 #加場
演出地點：台北小巨蛋
周華健台北小巨蛋演唱會｜入場須知
➤ 9/20（Day1）
演出時間：19:30
預計入場時間：18:00
➤ 9/21（Day2）
演出時間：18:00
入場時間：16:30
周華健台北小巨蛋演唱會｜實名制入場規則
此次演出為實名制票券，於進場期間將核對票券上印製姓名與入場人證件是否相符（例如:身分證、健保卡、駕照、護照）未攜帶指定證件／資格不符不得入場。
為加速進場時間，可於東北廣場與西北廣場兩處實名制認證帳篷，先行完成實名制認證，並於票券暨手背上蓋章，可加速進場驗票流程。
實際入場時間以現場為準，煩請耐心配合且遵從工作人員指示。
周華健台北小巨蛋演唱會｜周邊販售資訊
地點：台北小巨蛋東北廣場（RollFive樂發福美墨捲餅小巨蛋店外）
時間：
2025/09/20（六）16:30～19:30
2025/09/21（日）15:00～18:00
周邊販售品項：演唱會T恤／帆布托特包／海報(限量)／黑膠／CD（僅有少數幾個品項）
現場取貨須知：
①需出示訂單【收件人的法規合格身份證件】、【手機完成付款之訂單查詢截圖畫面】。
②請配合現場工作人員於現場清點商品，並由【本人親自簽收】，離櫃後恕無法補發。
③現場如無法確認身份，將無法領取商品（當日將以訂單收件人欄位資訊進行身份核對）。
④商品不含包裝提袋，前往取貨時請自備購物袋。
周華健演唱會｜票價、台北小巨蛋座位圖
演出票價：NT$4,280 / $3,980 / $3,680 / $3,280 / $2,880 / $2,480 / $1,880 / $800
座位圖：
周華健演唱會｜加場售票時間、售票平台
【台新銀行卡友優先購】
售票時間：2025/07/16（三）11:00
售票平台：拓元售票｜台北場
驗證碼為卡號前6碼。
【全面開賣】
售票時間：2025/07/17（四）11:00
售票平台：拓元售票｜台北場
注意事項：
單筆訂單限購4張，每人限購4張，可支援行動裝置購票。
台新銀行卡友優先購階段，僅限台新銀行信用卡及簽帳卡付款。
💠更多演唱會懶人包：
● 蔡琴演唱會：9/13 高雄巨蛋開唱
● 頑童演唱會：7/18、19、20、22、25、26、27 台北小巨蛋開唱
● 江蕙演唱會：7/11起共20場 北高開唱
● 蘇打綠演唱會：8/9、8/10 高雄巨蛋開唱
● 孫燕姿演唱會：8/16、8/17 高雄巨蛋開唱
其他人也在看
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 18 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 2 小時前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
直擊／子瑜絕美高馬尾新造型亮相 喊話ONCE: 心意我感受到了
【緯來新聞網】韓國人氣女團TWICE週末一連兩天登上高雄世運主場館開唱，2場演出吸引共 11 萬⼈到緯來新聞網 ・ 15 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 11 小時前
小英頂藍髮應援 TWICE首度來台與有榮焉
[NOWnews今日新聞]韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
不怕被刪了！ 范冰冰IG深夜曬金馬獎座訴心聲：關關難過關關過
中國女星范冰冰在22日的金馬獎頒獎典禮中，以馬來西亞電影《地母》勇奪最佳女主角，但因為她過去在中國曾涉逃漏稅，且中國因政治因素阻擋中國電影人參加台灣主辦的金馬獎，她得獎的消息在中國的網路社群幾乎完全不見蹤跡，就連她自己發文說吃大閘蟹慶祝，貼文也默默消失。23日深夜，她在Instagram和Threads等國際社群平台打破沉默，訴說自己的得獎心聲，除了感謝導演張吉安，也對自己喊話：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
2025金馬獎／張震、范冰冰封帝后！《大濛》奪最大獎 完整得獎名單、紅毯星光一次看
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
系統你醒醒！蔡依林大巨蛋起售「頁面當機」 赫見：請等6萬分鐘
天后蔡依林年底大巨蛋演唱會門票開賣，卻因系統負荷不堪頻頻當機，甚至出現需等待長達6萬分鐘的荒謬情況！粉絲們感到極度錯愕與不滿，有人連進入選票區的機會都沒有，也有人雖成功選票，卻在信用卡結帳時遇困難，訂單最終被取消。面對混亂，粉絲們紛紛上網表達不滿。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 16 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 1 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 1 天前