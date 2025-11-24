周華健11/29高雄巨蛋開唱！演唱會時間地點、入場須知、實名制驗證一次看

周華健時隔4年再攻北高雙蛋！《少年的奇幻之旅 CONCERT TOUR 3.0》繼9/20、9/21在台北小巨蛋開唱後，11/29將在高雄巨蛋登場，演唱會門票採全場實名制，開賣迅速完售！國民歌王周華健出道40年，演唱過不少熱門歌曲，如《讓我歡喜讓我憂》、《花心》、《明天我要嫁給你》、《有沒有一首歌會讓你想起我》等至今都是經典。有別於先前《少年俠客》的巡演風格，這次全新的《少年的奇幻之旅 CONCERT TOUR 3.0》會更著重周華健歷年來的經典歌曲，周華健也透露這次新巡演會比過往的演唱會更親民，曲目也更加經典，保證「全程無尿點」！周華健演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單、入場須知、實名制驗證、周邊販售一次看。

周華健高雄巨蛋演唱會｜時間地點

演出日期：2025/11/29（六）18:00

演出地點：高雄巨蛋

周華健演唱會｜票價、高雄巨蛋座位圖

演出票價：NT$4,280 / $3,980 / $3,680 / $3,280 / $2,880 / $2,480 / $1,880 / $800

座位圖：

周華健演唱會高雄巨蛋場座位圖。（圖／拓元售票網站）

周華健演唱會｜必聽熱門歌單

《讓我歡喜讓我憂》(1991)

《花心》(1993)

《明天我要嫁給你》(1993)

《孤枕難眠》(1993)

《刀劍如夢》(1994)

《愛相隨》(1995)

《朋友》(1997)

《上上籤》(1999)

《有沒有一首歌會讓你想起我》(2001)

《少年》(2019)

廣告 廣告

（影片來源：滾石唱片 YouTube，若遭移除請見諒）

周華健台北小巨蛋演唱會｜時間地點

演出日期：

2025/09/20（六）19:30

2025/09/21（日）18:00 #加場

演出地點：台北小巨蛋

周華健台北小巨蛋演唱會｜入場須知

➤ 9/20（Day1）

演出時間：19:30

預計入場時間：18:00

➤ 9/21（Day2）

演出時間：18:00

入場時間：16:30

周華健台北小巨蛋演唱會｜實名制入場規則

此次演出為實名制票券，於進場期間將核對票券上印製姓名與入場人證件是否相符（例如:身分證、健保卡、駕照、護照）未攜帶指定證件／資格不符不得入場。 為加速進場時間，可於東北廣場與西北廣場兩處實名制認證帳篷，先行完成實名制認證，並於票券暨手背上蓋章，可加速進場驗票流程。 實際入場時間以現場為準，煩請耐心配合且遵從工作人員指示。

周華健台北小巨蛋演唱會｜周邊販售資訊

地點：台北小巨蛋東北廣場（RollFive樂發福美墨捲餅小巨蛋店外）

時間：

2025/09/20（六）16:30～19:30

2025/09/21（日）15:00～18:00

周邊販售品項：演唱會T恤／帆布托特包／海報(限量)／黑膠／CD（僅有少數幾個品項）

現場取貨須知：

①需出示訂單【收件人的法規合格身份證件】、【手機完成付款之訂單查詢截圖畫面】。

②請配合現場工作人員於現場清點商品，並由【本人親自簽收】，離櫃後恕無法補發。

③現場如無法確認身份，將無法領取商品（當日將以訂單收件人欄位資訊進行身份核對）。

④商品不含包裝提袋，前往取貨時請自備購物袋。

周華健演唱會｜票價、台北小巨蛋座位圖

演出票價：NT$4,280 / $3,980 / $3,680 / $3,280 / $2,880 / $2,480 / $1,880 / $800

座位圖：

周華健演唱會｜加場售票時間、售票平台

【台新銀行卡友優先購】

【全面開賣】

注意事項：

單筆訂單限購4張，每人限購4張，可支援行動裝置購票。 台新銀行卡友優先購階段，僅限台新銀行信用卡及簽帳卡付款。

💠更多演唱會懶人包：

● 蔡琴演唱會：9/13 高雄巨蛋開唱

● 頑童演唱會：7/18、19、20、22、25、26、27 台北小巨蛋開唱

● 江蕙演唱會：7/11起共20場 北高開唱

● 蘇打綠演唱會：8/9、8/10 高雄巨蛋開唱

● 孫燕姿演唱會：8/16、8/17 高雄巨蛋開唱