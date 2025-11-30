周華健29日出道即與高雄結緣 高雄演唱會細數情緣 表示仍續留台灣
國民歌王周華健續航「少年的奇幻之旅3.0」強勢登陸高雄港，出道40年、二度登高雄巨蛋的周華健(11/29)「揚帆」開唱獻25首經典燃炸全場，獻25首跨越四十年不敗經典再加碼台語組曲引爆高雄巨蛋熱情，讓歌迷集體「暈船」嗨爆掀萬人大合唱！
高雄竟是周華健「花心」起源地？！周華健自揭神曲〈明天我要嫁給你〉的「隱藏推手」是張洪量！睽違四年、二度登高雄巨蛋開唱的周華健在演唱會上自曝與高雄有「濃到化不開」的情感與淵源，熱愛高雄充滿熱情人文氣息的他在舞台上回憶起自己在菜鳥時期發片跑宣傳的點點滴滴，笑說：「當時只要發片就會來高雄，每次來都很期待，因為有美食又有度假感，來跑宣傳就有旅遊的感覺！」
他更自稱是「高雄進化的見證者」，忍不住讚嘆「高雄真的變很多，而且越變越美！」宛若向高雄直球「告白」的周華健提起過往在高雄工作的難忘回憶，他竟笑說：「每次來高雄工作，就會想到當年這裡盛行很多的『工地秀』，發達又繁榮！」
在唱到〈花心〉這首歌時，周華健又語帶幽默地自招：「當年《花心》專輯製作費就是靠著跑工地費的酬勞一點一滴存下來去支付的！」此話一出讓全場笑聲四起，也為這段「成名往事」添上最接地氣的溫度！
而周華健在演唱會上不只自揭「跑工地秀」的祕辛，在唱到〈明天我要嫁給你〉時又自曝這首收錄《花心》專輯中的K歌其實有個隱藏「幕後推手」，他透露當年在做這首歌時正好在高雄及香港兩地奔波跑宣傳，為了趕錄音進度，不但在24小時內往返兩地，還請吉他手老師陪他加班熬夜錄音，「結果沒想到這一錄就錄到隔天中午，結果一踏出錄音室才發現張洪量在外面等了兩個半小時...。
周華健開場變身「音樂航海王」霸氣駛船引吭高歌，以神曲〈孤枕難眠〉、〈有沒有一首歌會讓你想起我〉、〈愛相隨〉、〈擺渡人的歌〉、〈飄洋過海來看妳〉等K歌金曲捲起無數回憶浪花，並邀來嘉賓齊豫「同船」合唱再續前緣，兩人展現「吞CD」過人唱功詮釋對唱經典〈答案〉、〈天下有情人〉，為奇幻旅程再添夢幻美聲！此外，對高雄有著滿滿創作及生活回憶的周華健更藉由〈明天我要嫁給你〉、〈我是真的付出我的愛〉、〈朋友〉當作是告白信向港都歌迷示愛，為演唱會寫下暖心句點的同時，更讓一萬名「登船」同行的「乘客」歌迷嗨到全場大合唱集體「暈船」，沉浸在周華健「少年的奇幻之旅3.0」音樂宇宙無法自拔！
周華健在高雄巨蛋舉辦「少年的奇幻之旅3.0」演唱會，他除了細數與高雄的緣分，也在演唱會尾聲緬懷日前過世的金曲編曲人好友屠穎，並稱讚好友是音樂巨人。
