周萬來缺席「800萬助理費變小金庫」專報 綠黨團：韓國瑜領導的立院機構已成共犯

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

立法院司委員會今（11）日邀請立法院秘書長周萬來就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」進行專報。不過，周萬來稍早卻向委員會請假，僅以書面報告回應，並未現身備詢。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，立法院一些議事機構，在韓國瑜領導之下已成為共犯結構。

鍾佳濱指出，國民黨跟立法院一些議事機構，在韓國瑜領導之下已成為共犯結構，只跟藍白講好，挾國會多數，徑付二讀通過一些包庇貪污、掩護自肥的法案。（許詠晴攝）

國民黨立委陳玉珍銜黨中央之命，力推「助理費除罪化」法案，主張立委可統籌運用每月補助費，且免單據核銷，在朝野立委辦公室間引爆怒火。為此，本週輪值立法院司法法制委員會召委的民進黨立委莊瑞雄日前變更議程，在今日安排專報進行反制，並邀請法務部、審計部、行政院主計總處等備質詢。

廣告 廣告

鍾佳濱今早在立法院受訪表示，從一連串蛛絲馬跡來看，原先是由國民黨最高層下達指令，再到黨副主席李乾隆銜命跟自家立委溝通，儘管國民黨立委們都知道，社會絕不容許立委將公費助理的薪資貪污私有，私下也有人表示意見，但李乾隆說「黨扛起來了，大家就沒事了」，就是要再度使出沒收討論、徑付二讀、過水協商、黑箱表決。

鍾佳濱指出，剛才立法院處長也說了，若陳玉珍修法版本通過，立法院將依法執行，照樣撥款到委員的帳戶裡面，可見國民黨跟立法院一些議事機構，在韓國瑜領導之下已成為共犯結構，只跟藍白講好，挾國會多數，徑付二讀通過一些包庇貪污、掩護自肥的法案

鍾佳濱重申，陳玉珍的提案絕非為了他個人，而是為了幫自家涉入貪污的委員脫罪，所以使出這些殺手鐧，民進黨團堅決反對這樣的劣質修法。

更多FTNN新聞網報導

陳玉珍為何執意推「助理費除罪化」？她揭背後原因：立委會變一門高獲利生意

藍白掩護周萬來避答助理費除罪化爭議？林楚茵：臭不可聞

提案助理費除罪化！國會助理工會：號召所有助理周五拜會陳玉珍

