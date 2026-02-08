周董也來買！ 滷味攤光顧的「全是大咖」候餐牌設計吸客

在雲林斗六一處夜市，有一家滷味攤，不發傳統號碼牌，而是發給客人一張藝人名牌，等候餐點時，現場會聽到老闆大喊周杰倫領餐囉、蔡依林在哪裡，相當有趣，也成為夜市裡，最獨特的吸客密碼。

天王周董來光顧？歌后田馥甄也下凡。

啊呦！厲害了，這家滷味攤，竟然連天王周董都親自來光顧嗎？沒想到，不只周杰倫，連她也來了。

金曲歌后田馥甄，聞香下凡吃滷味，再等等看還有誰？滷味攤星光熠熠，左顧右盼攏嘸人？甜心教主王心凌，剛結束小巨蛋演唱會，也來買滷味嗎？

哇賽，星光熠熠，但左顧右盼，來取餐都是跟你我一樣的素人，這滷味攤是在哈囉嗎？

號碼牌全是大咖藝人，夜市最獨特吸客密碼，翻開滷味攤的點名簿，箱子裡全是演藝圈大咖，有天后等級的蔡依林、張惠妹，歌王陳奕迅，舉凡想得到的大咖通通有。

點餐挑選喜歡分身，候餐過程充滿趣味，明星滷味攤，就在雲林斗六市一處夜市內，老闆怕客人候餐無聊，點完餐能挑選一張自己喜歡的分身，讓等餐過程充滿趣味。

天王天后點點名，滷味攤吸客密碼，只要你不尷尬，尷尬的就是別人，夜市滷味攤，天王天后點點名，成了最強的吸客密碼，萬一哪天明星本尊駕到，名牌可得發對齁，否則叫錯就真的尷尬了。

