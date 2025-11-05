周董也遭殃？太子集團11戶「和平大苑」恐淪法拍 「影響房價」專家這樣看

周董買下最頂樓的「和平大苑」，時常招待好友相聚。翻攝IG/jaychou



柬埔寨「太子集團」涉嫌跨國詐欺洗錢，台北地檢署展開偵辦，發現柬埔寨太子集團負責人陳志，找了台灣友人王昱棠在台發展「台灣太子」，成立多家公司涉嫌違法洗錢及從事線上博奕事業，檢警調組專案小組昨天（11／4）發動47路大規模搜索，除了逮捕操盤手王昱棠等多名幹部，更扣押了實價登錄總價超過38億元的11戶「和平大苑」豪宅，此處正是天王周杰倫的家，是否11戶豪宅淪法拍導致影響房價？房產專家這樣說。

根據了解，和平大苑是元利建設蓋的大安區指標豪宅，位在和平東路一段上，緊鄰國立臺灣師範大學，基地面積875坪，總戶數106戶。中低樓層一層兩戶，高樓層一層一戶。屋齡10年，社區最高成交單價為每坪225萬元、均價則是161.23萬元。周杰倫則是2015年以6.6億元買下和平大苑的頂樓樓中樓，景觀相當不錯，周杰倫也曾經分享相關景色。

《NOWNEWS》報導指出，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰說：「和平大苑是體質健全、有名氣的豪宅，就算淪法拍，也不一定會在價格上打折。」他認為，和平大苑有名人購買、大坪數、一樓門面氣派、主幹道效應及文教區等優勢，萬一這11戶全淪法拍，後續可能因「戶數多一些、價碼低一些」，但這是特殊狀況，不一定會打壞行情。

陳炳辰也說，台北最知名豪宅老牌的「帝寶」，過去帝寶曾有屋主因資金問題淪為法拍，但當時「帝寶幫」住戶們社區意識凝聚，不希望成為法拍物件，住戶們就合力幫忙找合適的人買房，讓社區行情不至於受損。

周董買下最頂樓的「和平大苑」，時常招待好友相聚。翻攝IG/jaychou

另外，建商本身也會出手，2018年帝寶再出現法拍戶，三拍由帝寶建商林堉璘的小兒子「凱越建設董事長林鴻森」，以約5.56億元拍下，拆算單價每坪約255萬。當時不少新聞報導指出，這是為了穩住帝寶200萬／坪的關卡，才讓建商出手護盤。

不過也有房產專家認為，詐騙洗錢太子集團擁11戶和平大苑消息傳出，畢竟豪宅高端客戶「千金買房、萬金買鄰」，當然希望擁有豪宅，更希望有好環境、好鄰居，負面消息傳出後，對於本來想購買和平大苑的富豪而言，短期內勢必影響購屋意願，和平大苑豪宅地位短期內勢必受挫。

