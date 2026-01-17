周董別看！潘瑋柏奪下台北網球杯單打冠軍 驚呼Lucky me

記者鄭尹翔／台北報導

歌手潘瑋柏近日在社群平台開心曬出自己勇奪「台北網球杯單打第一名」的照片，與獎盃合影分享喜悅，展現私下熱愛運動的一面，也讓粉絲驚喜直呼「不只會唱歌，球技也超強」。

潘瑋柏奪下網球冠軍。（圖／翻攝自潘瑋柏IG）

潘瑋柏奪下網球冠軍。（圖／翻攝自潘瑋柏IG）

潘瑋柏奪下網球冠軍。（圖／翻攝自潘瑋柏IG）

潘瑋柏在貼文中寫下「喜獲台北網球杯單打第一名，Lucky me」，語氣輕鬆卻難掩興奮心情。從照片中可見，他身穿運動服、手捧獎盃，臉上滿是笑容，對於能在賽事中奪冠顯得相當滿意，也證明平時訓練成果不俗。

巧合的是，近日天王周杰倫也受邀參與澳洲網球公開賽新興賽制「1分大滿貫（One Point Challenge）」，雖在比賽中不敵對手維奇（Donna Vekić）的一記強力 ACE 球，無緣晉級，但仍引發話題關注。相隔數日後，潘瑋柏則傳出網球賽場捷報，也讓網友笑稱「華語樂壇網球實力派接力上場」。

廣告 廣告

事實上，潘瑋柏私下長期維持運動習慣，除了健身外，也熱愛籃球、網球等項目。這次能在正式賽事中奪下單打冠軍，不僅展現體能與技術實力，也再次證明他對運動的投入並非玩票性質。不少粉絲在留言區湧入祝賀，也期待未來能看到潘瑋柏分享更多運動生活點滴。歌唱事業表現亮眼之餘，運動場上的佳績，也為他的生活增添另一道光彩。

更多三立新聞網報導

薔薔現身曹西平靈堂！曾是飾品店客人結緣 回憶曾被私下鼓勵感到暖心

龍千玉悲痛爆哭走出靈堂！3週夢到2次曹西平 淚訴最無助時他是最大靠山

台灣超大咖新男團！八三夭合體瘦子 組成新團體「夭瘦」

李玟51歲冥誕！粉絲齊聚金寶山獻花海 流淚低聲唱經典歌曲懷念天后

