周董好友遭控侵占156萬！一審判決出爐竟無罪？范牧群曝「起訴內幕」

天王周杰倫的好友范牧群橫跨餐飲與手搖飲投資圈，曾打造《我不配》MV取景地「Mr.J義法廚房」及火紅手搖飲品牌「麥吉machimachi」，周董也多次力挺。然而，不過，范牧群先前卻遭合夥的股東指控其擅自匯走公司財產156萬3522元，涉業務侵占罪，並遭北檢起訴。所幸，台北地院在上月28日完成一審判決，認為證據未達有罪標準，宣判范牧群無罪。

范牧群曾遭合夥的股東指控其擅自匯走公司財產156萬3522元，涉業務侵占罪，並遭北檢起訴。（圖／翻攝自Youtube 頻道「Jason好好聊」）

據《CTWANT》報導，事件源於2018年。當時范牧群和友人共同成立「蜜酪香股份有限公司」，引進日本由布院半熟起司蛋糕在台販售。不過業績不佳，公司於2023年底歇業。期間因資金調度頻有爭執，一名股東指控范牧群分10次將公司款項匯至個人帳戶，總額逾156萬元。

范牧群在偵訊中否認犯行，表示多筆支出都是他先代墊，「公司沒錢運作，我先墊款，再由會計核銷。」檢方根據公司帳務與多筆金流，仍依業務侵占罪起訴。

法院審理時，傳喚3名股東與負責記帳報稅的張淑慧作證。張淑慧向法院證實，公司累積虧損高達1346萬元，范牧群個人代墊金額更達373萬8755元，包含央廚租金、押金、設備訂金等，遠高於遭指控侵占的金額。

股東林我鑫也證稱，公司營運期間只有范牧群會代墊費用，薪資發不出時也是由他先行墊付。

合議庭認為，創業初期負責人以自有資金墊付、再由公司返還，是常見商業行為。綜合相關證據後，認定無侵占犯意，一審判決范牧群無罪，全案仍可上訴。

