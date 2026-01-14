周董打球劉畊宏手心冒汗 被秒殺網笑：能不能給我一首歌的時間！

周杰倫被秒殺與澳洲選手約維奇擁抱致意。（圖／路透）

華語天王周杰倫今（14）日以球員身分參加澳洲網球公開賽表演賽「一分大滿貫（One Point Slam）」，結果首輪就被秒殺，引發網友熱議。雖然比賽時間短暫，周杰倫仍展現運動家風範，賽後與對手握手、擁抱並比出讚手勢致意。不少粉絲同步在螢幕前觀看，而好友劉畊宏也緊盯直播，坦言好友打球，自己則緊張的手心冒汗。

除了粉絲緊盯轉播外，好友劉畊宏也不例外，他立刻在IG分享觀看周杰倫比賽的畫面。畫面剛好停在比賽結束後，周杰倫跑到球網前與對手擁抱致意，雖然被秒殺，臉上仍帶著害羞又靦腆的笑容。劉畊宏特別標註周杰倫帳號，並配文寫道：「你打球我手心都冒汗」，畫面中他的手微微出汗，可見他也為好友緊張，貼文逗趣又溫暖。

廣告 廣告

周杰倫打球好友劉畊宏替他緊張。（圖／翻攝自willliu107 IG）

比賽過程更添笑料，周杰倫首輪因猜拳輸掉發球權，隨即被24歲澳洲陪練約維奇以凌厲的外角愛司球（Ace球）直接擊敗。比賽順間周杰倫根本來不及做出反應，不僅沒揮拍、連墊步都來不及，球就已經直接飛過網，秒殺畫面在網路上瘋傳，微博網友也開玩笑表示：「澳網你好狠的心吶，連一首歌的時間都沒給我們Jay就結束了，我們周杰倫連球都沒碰到，一溜煙就過去了，感覺杰倫已經紅溫了，Jay：『給我一首歌的時間！』」

周杰倫與好友劉畊宏。（圖／中時資料照）

事實上，周杰倫近年熱愛打網球，經常與好友劉畊宏切磋球技。疫情後，劉畊宏持續每周直播帶大家跳操，甚至用邀請昆凌跳操作賭注，兩對夫妻在網球場上雙打比賽。周杰倫還烙下狠話，如果輸了，自己會一起跳操，好在最終沒輸球，躲過在鏡頭前跳操。

更多中時新聞網報導

Lulu每晚揪陳漢典敷臉「一起美」

北市：餘命提高 年輕人外移

廠商代刀惹議 半年內訂指引