「周董球場甩飛墨鏡」品牌曝光 賽後大方送場邊小孩全網羨慕

周杰倫場上「甩飛的墨鏡」還被鏡頭特寫，掀起討論 。（圖／達志影像／Shutterstock）

天王周杰倫今（14日）現身澳洲網球公開賽「一分大滿貫（One Point Slam）」，一登場就成為全場焦點。其中他在開賽前「甩飛墨鏡」的帥氣動作，更被轉播鏡頭近距離特寫，不只帥翻現場，也意外掀起一波品牌熱議。

周杰倫戴著墨鏡走上球場，在就定位前的瞬間，俐落摘下臉上的墨鏡，毫不猶豫往場邊方向用力一甩，帥氣動作一氣呵成，該畫面也被直播鏡頭完整捕捉，墨鏡甚至獲得鏡頭「單獨特寫」，立刻引起網友瘋狂討論，直呼：「這根本是行走的廣告吧！」

不少眼尖粉絲迅速鎖定墨鏡款式，紛紛好奇討論：「那副墨鏡一看就不便宜」、「周杰倫戴的墨鏡是哪個品牌？」，隨著多角度畫面曝光，眼尖網友比對鏡框與線條比例設計，答案也隨之揭曉，該副墨鏡來自韓國的知名眼鏡品牌 Gentle Monster，意外替該品牌帶來超高討論度。

然而，更讓粉絲羨慕的，是在比賽結束後，大家紛紛好奇「那副被甩出去的墨鏡最後去哪了？」，隨即有網友捕捉到暖心畫面，周杰倫不但撿回墨鏡，還走向看台替粉絲簽名，最後更親手將這副「本人著用、鏡頭認證」的墨鏡送給場邊一名小妹妹，小妹妹與家人當場又驚又喜，拿著墨鏡開心歡呼，畫面相當溫馨。

相關片段曝光後，不少網友羨慕笑稱： 「那個小孩根本最大贏家」、「拿到周董甩過、戴過的墨鏡，人生直接勝利組」。一個甩墨鏡的瞬間，不只帥度破表，也成功製造話題與滿滿寵粉能量，再次證明周杰倫的天王魅力無人能敵。

