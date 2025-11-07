周董發文慶出道25週年 昆凌放閃留言笑翻網友

台北市 / 綜合報導

天王周杰倫昨天PO文分享出道25週年的感想，並向歌迷致謝。

周杰倫附上一張自拍照，感嘆的說：「多了些時間，多了些皺紋，多了些回憶，多了些陪伴，也多了些依靠。」沒想到老婆昆凌留言笑說：「你忘了寫，話也變多了些。」可愛吐槽讓網友笑翻網友也留言「期待下一個25年」。

