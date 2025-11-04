周董鄰居有詐！「太子集團」25人遭逮 45億被扣

全部都是頂級跑車，它們都登記在太子集團名下。（圖／東森新聞）





詐騙集團首腦，原來是周董鄰居，45億資產被扣住！在柬埔寨進行電信詐騙的「太子集團」，董事長陳志被美國制裁，人還在境外逃逸，但他們旗下據點還包括台灣！檢方成立「太子專案」，兵分47路，拘提25名被告！當然詐騙要追到錢，發現陳志60帳戶只有2億，錢去哪？都在這些「神獸級」超跑，包括身價1.6億的「馬王」法拉利、2億元「山豬王」布加迪等，還有！太子集團在北市大安區豪宅「和平大苑」買了11戶，跟周杰倫當鄰居，甚至擁有48個車位，光這些就價值超過38億！旗下人馬試圖把停放和平大苑的車子連夜開走，即時攔下。

豪宅地下停車場，放眼望去，全部都是頂級跑車，它們都登記在太子集團名下，現在通通被查扣。其中最吸睛的是4大神獸，像是有馬王之稱的拉法拉利，市價1.6億元，還有被稱為山豬王的布加迪，市價2億元，以及市價1億元的麥拉倫，還有在台灣也相當罕見的保時捷918，要價8000萬。光是這4輛神獸等級超跑，總價值就突破5億元，不過這些都只是太子集團資產的冰山一角。

太子集團控股廣告：「要說柬埔寨的發展故事，絕對離不開太子集團控股。」

由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」，涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，遭美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署根據美方提供的情資，主動分案追查，發現他在台灣不僅有大量資金流動，更將不法所得轉換成保值的頂級奢侈品。像是買下北市大安區豪宅和平大苑，和周杰倫當鄰居，總共持有11戶48個車位，價值就超過38億元。還有60個帳戶、2億3千多萬元，以及各式各樣的超跑，高達45億的財產，通通都被檢警查扣。

自由亞洲電台記者：「一個沒有特別富有，或擁有人脈的中國年輕人，是如何在短短幾年內，成為柬埔寨的億萬富翁呢？」

北檢4號指揮台北市調查處警方，兵分47路，搜索約談太子集團25名在台員工，包含辜姓人資女主管，以及替太子集團從事線上博弈程式設計的公司王姓負責人，並約談10名證人到案，要釐清犯罪手法以及金錢流向。

