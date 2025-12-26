周董、昆凌聖誕放閃照同框「畢卡索名畫」！狂吸30萬愛心

周杰倫PO出聖誕祝福照，身旁的畢卡索名畫價值不斐。翻攝周杰倫IG



「周董」周杰倫平安夜在IG曬出聖誕祝福，與妻子昆凌在聖誕樹前相互依偎合照，昆凌露出燦爛笑容，傳遞節慶的濃濃幸福感，而兩人身旁同框的一幅畫，正是畢卡索（Pablo Picasso）的作品《聖誕老公公》，成為照片一大亮點。

周杰倫在IG分享與昆凌的「聖誕放閃照」，並在貼文寫下：「平安夜這天，畢卡索畫了聖誕老公公，五顏六色的花朵，讓祝福繽紛了整個世界」，向粉絲傳遞聖誕祝福，貼文狂吸30萬顆愛心，連林俊傑、陳冠希都來按讚。

事實上，與周杰倫、昆凌同框的這幅畢卡索作品《聖誕老公公》，完成於1959年12月24日耶誕夜，充滿童趣的筆觸，是畢卡索晚期極具代表性的作品之一，該作品曾於2018年在Christie's拍賣會上，以13.75萬美元（約台幣432萬元）成交。

周杰倫近年熱衷收藏畢卡索作品，先前邀請山下智久、GD到家裡作客，背後出現的畫作，竟是畢卡索《火槍手》系列，真跡單幅價值最高達5.8億元台幣，意外掀起討論，粉絲也笑稱，身爲天王的周董「家裡有幾幅畢卡索真跡也是合情合理」。

