周董「1造型」曝光！粉絲認錯秒下跪：對不起哥

娛樂中心／王靖慈報導

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯日前在馬來西亞高檔飯店猝死，此案情將音樂人黃明志捲入，他於案發現場被發現持有毒品，因此警方轉為調查他，目前案件疑點重重，黃明志的一舉一動也正被網友熱切關注。而天王周杰倫近日於個人IG上傳一張照片引發熱議，有網友看見後瞬間嚇到表示：「嚇死，還以為是黃明志」。





找到黃明志了？ 周杰倫突PO一張照 網友大騷動：嚇死！

黃明志的形象特徵是留著鬍子，經常搭配針織帽和造型獨特的墨鏡。（圖／翻攝「nameweeu」IG）

廣告 廣告





找到黃明志了？ 周杰倫突PO一張照 網友大騷動：嚇死！

周杰倫（左）3日貼文照片與黃明志（右）日常穿衣風格相當雷同。（圖／翻攝「jaychou」與「nameweeu」IG）

歌手周杰倫近日出遊，並在個人IG上傳許多出相關貼文。11月初的貼文中，他站在盛開的紫色花樹下，並用美麗字句配文「紫色的海，是樹為思念掉的淚，還是為了迎接新的光輝」，讓粉絲興奮猜測這是周杰倫準備「發新歌」前的劇透。3日他又上傳個人照，但這次留言區讓許多網友表示驚嚇，只見照片中的他身穿紅色條紋衣，手插口袋擺出帥氣姿勢，圖中能注意的是他留著鬍子，並頭戴黑色針織帽和圓形墨鏡。

找到黃明志了？ 周杰倫突PO一張照 網友大騷動：嚇死！

周杰倫近日出遊裝扮風格皆是織帽配圓形墨鏡。（圖／翻攝「jaychou」IG）





找到黃明志了？ 周杰倫突PO一張照 網友大騷動：嚇死！

周杰倫在過去一週的公開照片中有逼近八成的造型都選用了這樣的搭配。（圖／翻攝「jaychou」IG）

周杰倫貼文下瞬間引發網友評論，「嚇死，還以為是黃明志」、「最近這個造型很不吉利」、「對不起哥，我第一眼以為是黃明志…我下跪」、「黄明志2.0」、「黃明志在模仿大賽中拿了第二」、「杰倫，你這兩天有看新聞嗎？」、「bro是不是在玩cosplay」，但也有粉絲看見這樣留言很不開心，「評論區惡意玩梗的人求你們了…有這麼好玩嗎？不要隨隨便便一個咖來比好嗎？」、「一看就知道是哥，一點都不像那隻過街老鼠」、「怎麼最近什麼事都可以扯上杰倫…黃明志都可以扯上…看樣子杰倫哥要多去拜拜了」。





找到黃明志了？ 周杰倫突PO一張照 網友大騷動：嚇死！

貼文下湧入網友把周杰倫誤認為黃明志的留言，這讓部分周杰倫的粉絲感到不悅。（圖／翻攝「jaychou」IG）









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：周董突PO照「針織帽+墨鏡」引發話題！網友驚呼：是不是在玩cosply？

更多民視新聞報導

黃明志捲謝侑芯命案！486先生：徹底Over

黃明志涉謀殺謝侑芯可引渡來台？律師曝「3關鍵」

謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩

