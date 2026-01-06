周蕙健康亮紅燈！全身出現紅疹又搔癢 「每2個月就抽血」追蹤

【緯來新聞網】歌手周蕙暌違多年正式宣告回歸歌壇，首發同名單曲〈走〉一改過往悲情抒情歌路線，以 Disco 復古舞曲風格現身，踩著自信步伐，唱出不等待、不回頭的大女主宣言。過去一年，周蕙的生活不是在出差商演、巡演，就是在製作專輯，壓力大到身體出狀況，體檢報告更出現不少紅字，她透露，2025 年下半年正處專輯收歌與前期製作的關鍵階段，長時間高度投入工作，讓身體長期處於緊繃狀態，加上壓力累積，免疫系統受到影響，過敏反應引發濕疹大爆發，全身出現紅疹與搔癢狀況，連手掌心也未能倖免，發作時相當不適。

廣告 廣告

歌手周蕙暌違多年正式宣告回歸歌壇，首發同名單曲〈走〉。（圖／群石國際提供）

為了密切掌握身體狀況，那段期間周蕙幾乎每2個月就抽血檢查一次，持續追蹤相關指數。隨著專輯製作告一段落，並於2025年底數位專輯正式上架，心理與身體的狀態也逐漸放鬆，目前各項指數已慢慢回到正常範圍。現階段周蕙採取中西醫並行的方式調養身體，整體狀況正穩定恢復中。至於醫師再三叮囑的「早睡早起」，周蕙則笑說：「這件事，可能還需要再向蔡依林多多看齊。」



而出道以來屢創銷售佳績、被譽為「張張皆精選」的周蕙，從未停留在舒適圈，這一回仍親自擔任專輯監製，專輯概念圍繞「走」的核心精神——不等待、不畏縮，而是堅定向前，周蕙直言：「沒時間浪費，向前走就對了！」



全新專輯 《Where X 走》不僅在音樂風格上有所突破，更蘊含了周蕙對人生 的深刻哲思，周蕙坦言，人生曾歷經事業低潮與至親離世的重擊，才真正明白「唯一能依靠的人是自己」。這次的「走」，不是逃離，而是將重心拉回自身，走向更燦爛的下一幕。她更以「薛丁格的貓」為隱喻，傳達行動即是最好時機的信念——唯有跨出步伐，當下才會成為最好的時刻。



製作上為突破自我，周蕙首次參與寫歌營，與陌生音樂人密集創作，激盪出前所未有的火花，並與黃少雍、伍家輝、林佩薇共同完成〈對戲〉、〈度菇〉等作品。值得一提的是，創作營舉辦當天正好是她出道26週年，她笑說，比起慶祝，與夥伴全心投入創作更令人難忘。

周蕙（左）邀請冰球樂團主唱王（右）合作。（圖／群石國際提供）

此外，周蕙還邀請 icyball 冰球樂團主唱王合作，最終將包含首發單曲〈走〉在內的四首歌曲交由昭權製作，量身打造嶄新的大女主音樂語言。周蕙笑稱，這次為了音樂「I 人轉 E」，本身就是一次重要的「出走」。



視覺方面則由攝影大師江民仕掌鏡，封面設計以強烈撞色呈現全新氣場，〈走〉MV更首次挑戰定格動畫拍攝，展現帥氣又俏皮的前進姿態。最後周蕙也預告，除了專輯，後續還將帶來更多驚喜，回饋一路支持她的樂迷，敬請期待。

更多緯來新聞網報導

金馬61／中國演員張志勇奪影帝 被爆10歲撿雷管用菜刀剁

「小周興哲」是他！忒修斯主唱被帥到 3個月狂瘦19公斤