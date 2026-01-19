周蕙出道27年宣布大喜訊 親揭感情現況

周蕙將首度站上台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）





出道27年、被譽為「華語美聲歌后」的周蕙，19日記者會上正式宣布將於4月25日首度站上台北小巨蛋，舉辦《2026 好想好好愛周蕙 台北小巨蛋演唱會》。演唱會名稱概念是從歌迷角度出發，在需要療傷日子裡都有周蕙的歌聲陪伴。

周蕙將在小巨蛋舉辦《2026 好想好好愛周蕙 台北小巨蛋演唱會》。（圖／寬宏藝術提供）

至於會不會想要找個人照顧，周蕙表示「歡迎啊，但我好像都沒有什麼機會」，她坦言因為工作經常需要飛來飛去，因此有時間的時候就會在家陪家人，「而且我也怕豔遇，太恐怖了，我在外面都不太跟人對眼，我也不敢用交友軟體，不喜歡，看到好多新聞太恐怖了，我有點被害妄想症。」

談到踏入歌壇第27年、首次站上小巨蛋舞台的心情，周蕙直言：「真的很興奮，也很緊張！」她透露，因為希望把最好的舞台呈現給歌迷，其實早在去年就已經開始和團隊籌備、討論演唱會內容，「這一場對我來說意義真的很大。」

從北流到小巨蛋，舞台規模全面升級，是否會再現驚喜登場方式？周蕙笑說，小巨蛋「可以玩的事情真的很多」，也和團隊討論過不少可能性，但同時也面臨取捨：「因為我很珍惜每一首歌被好好唱完的時刻，不想被過多設計搶走情感。不過大家可以放心，整體演出一定會很精彩，也會有屬於小巨蛋的震撼。」

曲目部分，目前已正式進入選歌階段。周蕙透露，上一次北流演唱會後，收到不少歌迷點歌與回饋，這次都會納入節目設計考量。而新專輯中的動感作品，也讓歌迷格外期待，尤其主打歌〈走〉及收錄曲〈我一個人唱歌〉節奏輕快，被問到是否挑戰舞蹈演出，她笑說：「這張專輯真的有幾首比較動感的歌，舞蹈我會努力的，請大家期待！」



