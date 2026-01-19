周蕙出道27年將登小巨蛋開唱 用歌聲療癒歌迷

（中央社記者洪素津台北19日電）歌手周蕙出道27年，她宣布將於4月25日站上台北小巨蛋開唱，盼用歌聲療癒歌迷，更感性向粉絲告白，「你們走進來愛我，我就想用更多歌曲，好好把這份愛唱回去」。

周蕙今天舉辦「好想好好愛周蕙」台北小巨蛋演唱會宣傳記者會，記者會上談到踏入歌壇第27年首次站上小巨蛋的心情，她直言，「真的很興奮，也很緊張。」因為希望把最好的舞台呈現給歌迷，其實早在去年就已開始和團隊籌備、討論演唱會內容，「這一場對我來說意義真的很大」。

周蕙分享此次開演唱會的心情，「每一名願意買票進場的歌迷，都是曾經被我的歌陪伴過、療癒過的人。你們走進來愛我，我就想用更多歌曲，好好把這份愛唱回去。」她也希望，觀眾能在這些熟悉的旋律裡，心疼過去的自己，然後帶著全新的心情走出小巨蛋。

被問到是否曾心疼過自己，周蕙直言，滿多時刻都心疼自己，因為身為藝人希望展現開心的一面，時常壓抑私人情緒。周蕙提到，2年前舉辦25週年演唱會時，愛犬在前一晚病危，讓她整夜沒睡，但隔天還是要強打精神工作，在這種時刻應該就要好好擁抱自己。

而單身多年的周蕙仍對愛情抱持希望，只是身邊暫時沒有適合的對象，她在記者會上公開徵友，更表示不排斥小鮮肉，她笑說：「因為我發現男生不管到幾歲都很幼稚，不如找好看的，賞心悅目也滿好的。」（編輯：張雅淨）1150119