周蕙出道27年破蛋了！自爆有被害妄想症 怕有豔遇「恐怖死」

周蕙出道27年，將於4月25日首度站上台北小巨蛋舉辦《2026好想好好愛周蕙》演唱會，今（19日）記者會上仍感到難以置信。單身的她坦言，自己又宅又有被害妄想症，儘管受到老外市場喜愛，她每次出國都很怕和人四目相交，「你們常問我有沒有豔遇，恐怖死了」！

48歲周蕙終於站上台北小巨蛋，表示：「畢竟站上小巨蛋是每一個出道歌手的夢想、是一個里程碑，一直以來都在我的目標裡面，遲早要站上去，但又好像沒準備好，但來了會積極準備它。」她認為紅一時很簡單，要站27年卻很難，「曾經在谷底、走回來的每一步都非常踏實，希望用累積的經驗，好好用音樂與歌迷聚一聚、分享所有的回憶」。

談到出道27年來，走過低谷與挫折，她現在身心都調適到最好的狀態，希望粉絲好好心疼她。孝順的她，照顧因膝關節開刀需坐輪椅的84歲媽媽，有無被催找個伴？她表示：「媽媽放棄了，她覺得把自己照顧很好、不用依賴別人，自己給自己幸福，才是真幸福。」



她再次強調身邊沒有曖昧對象，談到擇偶條件，除有工作基礎、可以照顧好自己、年紀小也沒關係，「以前可能會說不行，現在不一定！男生不管到幾歲都很幼稚，不如找好看的、賞心悅目也滿好的」。

即將首度破蛋開唱，嘉賓人選？她表示：「坦白說我還是滿自私的，難得站上小巨蛋，為什麼要把舞台分享給別人？想好好地佔著它。」另外，她之前因免疫系統失調，引發全身過敏、紅疹，表示經過大半年配合醫囑，目前調養狀況良好，屆時演唱會媽媽也會到場觀賞，成為她強而有力的後盾。《2026好想好好愛周蕙》演唱會門票將於1月22日中午12點於寬宏售票系統開賣。

