周蕙將首登小巨蛋 自嘲「被害妄想症」不妄想豔遇

周蕙將首次在小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）

歌手周蕙將於4月25日首度站上台北小巨蛋開唱，今（19）日舉辦記者會，她感動表示：「每一位願意買票進場的歌迷，都是曾經被我的歌陪伴過、療癒過的人。你們走進來愛我，我就想用更多歌曲，好好把這份愛唱回去。」

周蕙的歌曲陪伴無數人走過青春、失戀與成長，目前已正式進入選歌階段，上一次北流演唱會後，她收到不少歌迷點歌與回饋，這次都會納入節目設計考量。而新專輯中的動感作品也讓歌迷格外期待，被問到是否挑戰舞蹈演出？她笑說：「這張專輯真的有幾首比較動感的歌，舞蹈我會努力的，請大家期待！」

此次演出對出道27年的周蕙別具意義，不過聊到感情生活，她表示：「我好像都沒有什麼機會，可能我平常都宅在家，因為工作都要飛來飛去，所以能在家陪家人我就在家。而且我也怕豔遇，太恐怖了，我在外面都不太跟人對眼，我也不敢用交友軟體，看到好多新聞太恐怖了，我有點被害妄想症。」她前陣子還因為太過忙碌，引發全身過敏，已吃藥調養半年，目前狀況已經好很多。

周蕙「2026 好想好好愛周蕙 台北小巨蛋演唱會」門票將於1月22日中午12時開賣，購票請洽寬宏售票網。

周蕙積極備戰演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導