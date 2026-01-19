周蕙出道27年首登小巨蛋！認積極準備中 親揭感情狀態「可以接受小鮮肉」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

周蕙出道27年將於4月25號登上台北小巨蛋舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會，而將於22日中午12點開賣。今（19）日記者會上周蕙分享，站上小巨蛋應該是每個出道歌手的里程碑，也是自己的一個目標，但她坦言，自己還沒準備好，比起出道25週年在台北流行音樂中心開唱，這次在小巨蛋的規模一定比較大，「但是它來了，我還是會很積極的去面對，盡量在短時間裡，把自己準備好。」

周蕙將於4月25號登上台北小巨蛋舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會。（圖／黃鈺晴攝）

演唱會上是否在服裝上或是舞台上會有所突破，周蕙認為，自己音樂型態必較不適合做太性感的打扮，或者過分華麗、花俏，「我覺得還是會相對以音樂、氣氛為主，我希望整場演唱會氣氛是好的，想要用歌曲去帶大家入戲的，所以我覺得氣氛及我的呈現相對來說更為重要。」嘉賓的部分，她坦言，自己難得站上小巨蛋，想把舞台佔為己有，「平常都是到小巨蛋現場去看其他朋友們的演出啊。自己終於可以站在上面，我就想要好好的佔有它。」

周蕙表示，這幾年來滿多時刻都滿心疼自己，因為身為公眾人物總會希望將不好的一面藏起來。而她也分享，其實在自己出道25週年演唱會那年，家中不只媽媽因為換人工膝關節需要照顧，自己的愛犬也年紀大了，且在演唱會前一天愛犬竟然病危，導致自己整晚沒睡，隔天一早還要抱著牠去看醫生，下午去到現場根本無法彩排、開嗓，幸好有醫療團隊的幫忙才讓她得以完成那場演出，結束後她也立即回家休息，情緒上如此大的落差，讓她相當難忘，「我很為自己感到驕傲，我至少把媽媽、狗狗照顧好了，狗狗也多活了一段時間，至少我的一切都沒有留下任何遺憾。」而這次在小巨蛋開唱，她也透露媽媽會到場支持。

感情方面相當低調的周蕙表示，自己的戀愛節奏非常慢，有時候覺得與對方聊得不錯，但卻突然消失。而媽媽方面是否已經放棄，她則認為，應該是媽媽發現她可以把自己照顧得很好，不需要去依賴他人，「我覺得幸福不是別人給你的，那是求來的，如果你可以自己給自己幸福的，那個才是真幸福。」年紀上周蕙也坦言，現在可以接受「小鮮肉」原因則是因為，她覺得男生不管到幾歲都很幼稚，「還不如選好看的。」認為對方只要能夠養活自己就好。





