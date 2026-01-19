周蕙好想好好愛 願交往小鮮肉

周蕙出道27年，19日在記者會上宣布將於4月25日首度站上台北小巨蛋，舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會。她難忘兩年前媽媽、狗狗同時生病，歷經人生低潮的日子，自認現在是自己身心狀況最好的時候，希望開唱回報大家。

周蕙分享，在舉辦25周年演唱會那年，是很辛苦的一年，「媽媽生病換人工膝關節、狗狗也老了，我有兩個老人要照顧」。她說，開唱前夕整晚沒有睡覺，「因為狗狗病危，我要早上9點帶牠去打針，再回家睡一下，但腦子一直在想演唱會的事，下午甚至沒有彩排，我沒力氣了」。

驕傲有照顧好媽媽

當晚周蕙吃藥和雙倍B群後上台演唱，幸好撐完那一場，回家卸妝後，伴隨著頭痛一起入睡，但她也很驕傲自己把媽媽、狗狗都照顧好。雖然84歲的媽媽現在還是坐輪椅，膝關節疼痛反反覆覆，但已經好多了。

單身多年的周蕙坦言，「我光照顧媽媽就很累，不想再多照顧一個人」，至今身旁沒有追求者，朋友也沒幫她介紹對象，「到我們這個年紀，該結婚的都結婚了，有點難度」。

不過她沒有放棄愛情，被問是否想交小鮮肉？她笑說，以前不行，現在可以，「因為我發現男生不管到幾歲都很幼稚啊！所以不如找好看的，賞心悅目也滿好。」

即將首度攻蛋，周蕙開心表示，是一直以來的目標，會積極面對，也自豪有好體力，「我一直持續健身重訓、做瑜伽」，以抒情歌見長的她，盼演出氛圍開心溫暖，演唱會門票22日開賣，可洽寬宏售票網。