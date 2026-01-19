周蕙將攻小巨蛋開唱 鬆口想找賞心悅目的「小鮮肉」交往

周蕙將首攻小巨蛋舉辦《2026好想好好愛周蕙》演唱會。（寬宏藝術提供）

出道27年的周蕙，今（19）日宣布將於4月25日將首攻小巨蛋舉辦《2026好想好好愛周蕙》演唱會，對於這一場人生里程碑，她說：「心情真的很興奮，也很緊張，這一場演出對我來說意義真的很大。」

早在去年，周蕙即與團隊開始籌備演唱會內容。（寬宏藝術提供）

早在去年，周蕙即與團隊開始籌備演唱會內容，直到今記者會，才真正有「要開始了」的感覺，她說：「我覺得還沒準備好，心態好像還停留在北流，這次是跨出舒適圈，會擔心腦袋沒辦法馬上切換。」但站上小巨蛋一直是她的目標，畢竟是個里程碑，目前歌單已準備好了八成，是否邀約嘉賓？她笑說：「難得站上小巨蛋，為什麼要找別人？我想自己好好佔有這個舞台。」

此外，周蕙透露，84歲的母親換了人工膝關節，目前仍需坐輪椅，而家中狗狗也步入老年，現在的生活像同時照顧兩個老人，更想起之前舉辦25周年演唱會時，因照顧病危狗狗整夜未眠，甚至沒能完整彩排，只能遵照醫囑吃藥硬撐上台，她說：「那個經驗非常非常難忘，但我也為自己感到驕傲，有把媽媽照顧好，也把狗狗照顧好，牠也多陪了我一段時間。」

以往，不敢想和「小鮮肉」交往，後來整個人想法變了，她說：「我發現男生到幾歲都很幼稚，還不如找好看的、賞心悅目就好，最重要是他能照顧好自己，不然我還要養他。」

