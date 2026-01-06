周蕙想向「大人界巧虎蔡依林看齊」 親曝一年高強度生活身體先抗議

周蕙去年推出全新專輯《Where X 走》，從同名單曲〈走〉開始，就宣告以嶄新姿態回歸歌壇，大膽嘗試Disco復古舞曲風格，讓人耳目一新。回顧這一年，她的生活幾乎被商演、巡演與專輯製作塞滿，不是在出差，就是在工作現場奔波，長時間高壓運轉，連身體都開始發出警訊，健康檢查報告上紅字一片，醫師更直接叮嚀她要「早睡早起」。對此她苦笑回應：「這件事，可能真的要再向蔡依林多多學習。」

為了即時掌握身體狀況，那段時間周蕙幾乎每兩個月就抽血追蹤一次數據。隨著專輯製作逐步告一段落，並在2025年底正式數位上架，她的生活節奏也慢慢放鬆下來，無論心理或生理狀態都逐漸回穩，目前各項指數已陸續回到正常範圍。現階段她選擇中西醫並行調養身體，恢復狀況相當穩定。

周蕙也坦言，人生曾走過事業低潮、經歷至親離世的巨大衝擊，才真正體會到「到頭來能依靠的只有自己」。這次專輯裡的「走」，並非逃離，而是把目光拉回自身，為人生轉向下一個更燦爛的篇章。她更以「薛丁格的貓」作為隱喻，傳達行動才是關鍵——唯有真正跨出那一步，當下才會成為最好的時刻。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導