周蕙自爆有被害妄想症 擇偶開放小鮮肉

周蕙出道27年，昨（1╱19）宣布4月25日將首度攻上台北小巨蛋舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會，單身的她自爆有被害妄想症，出國不想有豔遇，被問是否接受小鮮肉？她笑說：「以前可能會說不行，現在就覺得不一定，因為我發現男生不管到幾歲都很幼稚啊，所以還不如找好看的，我覺得賞心悅目也蠻好的。」但希望對方要有有工作，「要不然我還要養他」。

平常都宅在家，周蕙坦言沒什麼機會認識新對象，也不敢用交友軟體，笑說雖然沒有不好的經驗，「但是新聞很多，所以這部分我還蠻小心的，像以前我每次出國你們都會問有沒有豔遇，誰想豔遇啊？太恐怖了，我都是盡量不要跟人家四目交接，因為老外都很愛聊天，妳只要眼睛跟他對到，他可能就過來跟妳聊天，我盡量都不跟人家對到眼，自己走自己的看風景」。

談到首攻蛋的心情，周蕙直言：「站上小巨蛋一直都是我的目標跟夢想，就算現在突然來了，我覺得我好像還是沒有準備好，但現在機會來了，我就會把自己在這段時間準備好，把握這次的機會。」透露歌單討論差不多了，「過往療癒系的周蕙，走到全新的周蕙，希望大家可以當自己是張白紙，現場讓我用音樂去揮灑色彩，最後能夠帶著彩色的心情回去」。

過去曾在演唱會上跳肚皮舞，周蕙笑說：「但我的舞蹈老師搬家搬好遠，我已經有點久沒去上課了。」自認是適合站著好好唱抒情歌的人，但也說演唱會導演有在想是否要安排她跳舞，「因為怕舞台這麼大，我1個人站在那是不是稍微有點乾」。

之前周蕙因免疫系統失調導致過敏、紅疹，她表示配合醫生的治療吃藥大概有半年，「現在好很多了，有時候在台上這邊癢、那邊癢，都要靠強大的意志力去控制」。「好想好好愛周蕙」演唱門票1月22日中午12點於寬宏售票網開賣。

