周蕙自爆「有被害妄想症」 點頭交往小鮮肉只因：賞心悅目

周蕙19日亮麗出席小巨蛋演唱會記者會。林煒凱攝

周蕙今（19日）出席記者會，宣布將於4月25日站上台北小巨蛋，舉辦「2026 好想好好愛周蕙」演唱會。單身多年的她，會後受訪被問到感情近況，她笑稱自己生活相當宅，加上個性慢熟，甚至自嘲有點「被害妄想症」，因此很難認識新對象。

周蕙笑說，自己對於感情發展節奏太慢，還來不及開始、對方就已經放棄了。她也透露，儘管受到外國男性青睞，但每次出國都會下意識避免與陌生人四目相交，目前身邊也沒有曖昧對象。

周蕙19日亮麗出席小巨蛋演唱會記者會。林煒凱攝

不再設限交往對象年紀

談到擇偶條件，周蕙表示只要對方有穩定的工作基礎、能自給自足、照顧好自己即可，年紀較小也不再設限。她幽默直言：「以前可能會說不行，現在不一定了。男生不管到幾歲都很幼稚，還不如找好看、賞心悅目的。」

廣告 廣告

周蕙1999年以〈約定〉出道，陸續推出〈好想好好愛你〉、〈體溫〉、〈風鈴〉、〈不想讓你知道〉等多首經典情歌，至今仍是KTV必點、串流平台的長青歌單。她也分享，從北流一路唱進小巨蛋，舞台規模全面升級，壓力自然不小，「心理狀態其實還停留在北流，今天才真的意識到要邁向小巨蛋了。」

周蕙19日亮麗出席小巨蛋演唱會記者會。林煒凱攝

她透露，上一次北流演唱會後收到不少歌迷點歌與回饋，這次都將納入演唱會內容設計；而新專輯中多首節奏明快的作品，也讓歌迷相當期待。被問到是否會挑戰舞蹈演出，周蕙笑說：「這張專輯真的有幾首比較動感的歌，舞蹈我會努力的，請大家期待！」演唱會門票22日於寬宏售票網開賣。



回到原文

更多鏡報報導

姐姐不忍了！謝金燕反擊鼻子爭議 再揭「打壓秀蘭瑪雅」真相

男神在市場賣雞腿！沈建宏遭前女友「毀滅式爆料」現況曝

黃明志今出庭遭追加控訴！庭後發聲「不認罪」揭質疑

2026暗潮洶湧！命理師曝1月大凶「群星進入魔羯」：台灣風聲鶴唳