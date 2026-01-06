周蕙身體亮紅燈 每2個月抽血檢查

周蕙近來推出新專輯同名單曲〈走〉，一改過往悲情抒情歌，挑戰飆唱Disco復古舞曲風格。她去年工作滿檔，長期出差商演、巡演及忙製作專輯，壓力大到身體出狀況，體檢報告更出現不少紅字，免疫系統受到影響，過敏反應引發濕疹大爆發，全身出現紅疹與搔癢狀況，連手掌心也未能倖免，發作時相當不適。

她先前為了檢查、追蹤身體狀況，幾乎每2個月做抽血檢查一次，隨著專輯製作告一段落，心理與身體的狀態也逐漸放鬆，目前各項指數已慢慢回到正常範圍，她現階段採取中西醫並行的方式調養身體，正穩定恢復中，不過醫師再三叮囑她要早睡早起，她笑說：「這件事可能還需要再向蔡依林多多看齊。」

廣告 廣告

她新專輯《Where X 走》唱出自己對人生的深刻哲思，坦言人生曾歷經事業低潮與至親離世的重擊才真正明白「唯一能依靠的人是自己」，這次的「走」不是逃離，而是將重心拉回自身，走向更燦爛的下一幕。

在製作上為突破自我，周蕙首次參與寫歌營，與陌生音樂人密集創作，並與黃少雍、伍家輝、林佩薇共同完成〈對戲〉、〈度菇〉等作品，加上創作營舉辦當天正好是她出道26周年，她笑說比起慶祝，與夥伴全心投入創作更難忘。