周蕙開唱前夕「摯愛突病危」！認了心疼自己…出道27年拋重磅消息

周蕙出道27年首度攻蛋，將於4月25日舉辦「好想好好愛周蕙」台北小巨蛋演唱會，門票將在1月22日中午12時開賣。今（19）日她出席演唱會記者會，坦言心理狀態仍停留在2年前的北流演唱會，直到舉辦記者會，才終於有種「真的要開始」的感覺。雖然自認還沒準備好，但她表示小巨蛋一直都在人生目標清單中，遇到了就會積極面對。

周蕙首度攻蛋舉辦「好想好好愛周蕙」記者會，主辦方特別準備「破蛋」儀式。（圖／記者鄭孟晃攝影）

周蕙演唱會定名為「好想好好愛周蕙」，除了呼應經典歌曲〈好想好好愛你〉，也希望能透過歌聲，讓歌迷們好好心疼過去的自己，並帶著全新的心情走出小巨蛋。被問到這些年是否曾心疼自己，她坦言在工作與生活中，都有許多不為人知、值得被心疼的時刻，但身為公眾人物，為了避免占用社會資源，只能選擇壓抑私人情緒。

周蕙回憶2024年籌備北流演唱會期間，除了必須照顧剛更換人工膝關節的母親、年邁的愛犬，工作行程也相當繁忙。演唱會前一晚，她因愛犬病危整夜未眠，隔天一早帶著愛犬就醫後，下午已經完全沒有體力彩排，直到上台前一刻仍不確定嗓音狀況如何。儘管如此，她仍為自己將母親與愛犬都照顧妥當感到驕傲，愛犬也因此多陪伴她一段時間，並未留下遺憾。

周蕙出道27年，以〈約定〉、〈好想好好愛你〉等歌曲療癒歌迷。（圖／記者鄭孟晃攝影）

獨扛生活重任的周蕙，是否因此渴望找人陪伴？她笑說母親發現她能將自己照顧好，早已放棄替她操心終身大事，她也認為目前單身狀態佳，「幸福不是別人給的，自己能夠給自己幸福，才是真幸福。」至於能否接受「小鮮肉」，她笑說近年發現「男生不管到幾歲都很幼稚」，因此不如找個賞心悅目的對象，但前提是對方必須照顧好自己，不希望再多背負一份責任。

周蕙分享感情狀態，笑說近年開始能接受年紀小的「小鮮肉」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

首度站上小巨蛋開唱，擁有健身、重訓與瑜珈習慣的周蕙，對於體力並不擔心，反而憂心腦力能否負荷各項任務。而她2年前在北流帶來肚皮舞演出，基本功仍在，但這次會更專注在最擅長的歌唱。談及演唱會嘉賓，她幽默笑說「難得站上小巨蛋，為什麼舞台要分給別人」，並透露記者會前對於開唱消息保密到家，因此尚未接獲朋友主動報名。

此外，周蕙先前工作壓力過大，一週7天行程滿檔，導致免疫系統失調，全身起疹子，嚴重時甚至整個手掌脫皮、搔癢又疼痛，只能靠著強大的意志力撐過工作。所幸後來檢測過敏原、配合醫囑服藥，歷經大半年治療後已恢復穩定，目前健康狀況沒有太大問題。

