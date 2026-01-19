周蕙開唱前一晚突傳意外！84歲母親裝人工膝關節現況曝

周蕙19日亮麗出席小巨蛋演唱會記者會。林煒凱攝

樂迷譽為「華語美聲歌后」的周蕙，今（19日）出席記者會宣布將於4月25日舉辦「2026 好想好好愛周蕙」台北小巨蛋演唱會。提到踏入歌壇27年首次攻蛋心情，周蕙直言：「真的很興奮，也很緊張！」透露早在去年就開始和團隊籌備、討論演唱會內容，「這一場對我來說意義真的很大。」

周蕙1999年以〈約定〉出道，〈好想好好愛你〉、〈體溫〉、〈風鈴〉、〈不想讓你知道〉等經典歌，至今仍是KTV必點、串流平台長青歌單。她會後受訪分享宣布即將攻蛋心情，坦言今天來到現場還是有一點慌張，「覺得自己還沒有準備好，心理狀態還停留在北流，一直到今天記者會開始了，才有...喔！真的要開始了的感覺。」

廣告 廣告

周蕙19日亮麗出席小巨蛋演唱會記者會。林煒凱攝

陪伴換得親情再辛苦都值得

她也分享這些年，生活上有很多不為人知的事，只是因為身為公眾人物，私人情緒會刻意壓下來，不要佔用社會資源、打擾大家；她坦言偶爾也會心疼自己，「我還記得出道25周年演唱會那次很辛苦，媽媽跟我住，她當時生病要換人工膝蓋關節，加上我的狗狗也老了，那時候等於家裡有兩個老人家要照顧。」

那次演唱會的前一天她根本沒有睡，母親身體不適、狗狗又病危，「我等著一早獸醫院開門帶狗狗去看醫生，看完早上回家又一直想著演唱會的事睡不著，下午去（演唱會場館）也沒體力、沒彩排，那是我第一次沒總彩就上台，還吃了二倍的藥、B群才上台。」但她認為把媽媽照顧好了，狗狗也多活了很長一段時間，一切辛苦都值得，「陪伴是一件很有人性的事」。

不排斥交往小鮮肉

問起84歲周媽媽目前健康狀況，她分享：「她現在還是坐輪椅，膝關節的狀態反反覆覆。」還說媽媽已經放棄要她趕快找個對象交往，「我覺得...自己可以給自己幸福是最好的，只要別人不放棄我，我就不會放棄（尋找真愛）。但我確實滿宅的，工作以外的時間我幾乎都在家。」

她坦言這幾年依舊沒有不錯的對象出現，直言：「我節奏太慢人家會主動放棄，我真的有點太慢。」可以接受小鮮肉對象？她笑回：「以前會說不行，現在會覺得好像可以，因為男生不管到幾歲都幼稚，還不如找好看、賞心悅目的。經濟上，他只要可以自給自足，可以照顧他自己就好。」

周蕙19日亮麗出席小巨蛋演唱會記者會。林煒凱攝

從北流到小巨蛋，舞台規模全面升級，周蕙透露，上一次北流演唱會後，收到不少歌迷點歌與回饋，這次都會納入節目設計考量。而新專輯中的動感作品，也讓歌迷格外期待，尤其主打歌〈走〉及收錄曲〈我一個人唱歌〉節奏輕快，被問到是否挑戰舞蹈演出，她說：「這張專輯真的有幾首比較動感的歌，舞蹈我會努力的，請大家期待！」演唱會門票22日於寬宏售票網開賣。

周蕙19日亮麗出席小巨蛋演唱會記者會。林煒凱攝



回到原文

更多鏡報報導

男神在市場賣雞腿！沈建宏遭前女友「毀滅式爆料」現況曝

Ella砸重金解鎖S.H.E經典！買下15首歌詞曲版權 中國廠商冒冷汗

獨家／台8女神徐千京自豪追求者「可多了」 不愛「年下小奶狗」原因曝光

獨家／羅志祥昔日師兄遭討30萬！險從天橋跳下去 連未婚妻都跑了