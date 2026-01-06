周蕙驚傳健康亮紅燈！「全身冒紅疹」抽血追蹤 公開真實病因

記者徐珮華／台北報導

周蕙暌違多年回歸歌壇，去年12月31日發行全新專輯《Where X 走》。過去一年，她的生活不是在出差商演、巡演，就是在製作專輯，壓力大到身體出狀況，體檢報告更出現不少紅字。她透露當時免疫系統受到影響，過敏反應引發濕疹大爆發，全身出現紅疹與搔癢狀況，連手掌心也未能倖免，發作時相當不適。

周蕙回歸歌壇，推出新專輯《Where X 走》。（圖／群石國際提供）

周蕙透露，那段期間幾乎每2個月就抽血檢查一次，持續追蹤相關指數，隨著專輯製作告一段落，心理與身體狀態才逐漸放鬆，目前各項指數已慢慢回到正常範圍。現階段她採取中西醫並行的方式調養身體，整體狀況正穩定恢復中。至於醫師再三叮囑的「早睡早起」，她笑說：「這件事，可能還需要再向蔡依林多多看齊。」

廣告 廣告

周蕙從未停留在舒適圈，這一回仍親自擔任專輯監製，專輯概念圍繞「走」的核心精神——不等待、不畏縮，而是堅定向前，「沒時間浪費，向前走就對了！」新專輯首發同名單曲〈走〉一改過往悲情抒情歌路線，以Disco復古舞曲風格現身，踩著自信步伐，唱出不等待、不回頭的大女主宣言。

周蕙（左）與王（右）合作新歌。（圖／群石國際提供）

新專輯不僅在音樂風格上有所突破，更蘊含周蕙對人生的深刻哲思。她坦言人生曾歷經事業低潮與至親離世的重擊，才真正明白「唯一能依靠的人是自己」。這次的「走」不是逃離，而是將重心拉回自身，走向更燦爛的下一幕。她更以「薛丁格的貓」為隱喻，傳達「行動即是最好時機」的信念——唯有跨出步伐，當下才會成為最好的時刻。

為突破自我，周蕙首次參與寫歌營，與陌生音樂人密集創作，激盪出前所未有的火花，並與黃少雍、伍家輝、林佩薇共同完成〈對戲〉、〈度菇〉等作品。此外，她還邀請「icyball 冰球樂團」主唱王合作，最終將包含〈走〉在內的4首歌曲交由昭權製作，笑稱這次為了音樂「I人轉E」，本身就是一次重要的「出走」。

更多三立新聞網報導

詹惟中抽國運下下籤！網痛批「唯恐天下不亂」他雙手合十發聲了

蔡依林快看！五月天演唱會「突cue大蟒蛇」觀眾席驚見方丈現身

62歲洪榮宏包尿布受訪！攝護腺術後2個月 認尿速「跟小孩一樣快」

王祖賢引退真相曝光！息影21年首鬆口 再自爆「曾罹患憂鬱症」

