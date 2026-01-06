周蕙驚傳壓力過大 「全身紅疹」健康亮紅燈

周蕙迎來出道26周年，推出全新專輯《Where X 走》。（圖／群石國際提供）

「美聲天后」周蕙迎來出道26周年，日前推出全新專輯《Where X 走》，同名主打歌〈走〉打破過往深情框架，改以Disco復古舞曲風格現身，傳遞「不等待、不回頭」的大女主音樂語言。周蕙笑稱，這次為了音樂「I 人轉 E」，本身就是一次重要的「出走」。

過去一年，周蕙身兼歌手與專輯監製，在高壓巡演與製作夾擊下，身體亮起紅燈。她透露2025年下半年因免疫系統失調，爆發嚴重過敏性濕疹，全身甚至手掌心皆紅疹搔癢。為此她每兩個月抽血追蹤，所幸隨著專輯於年底推出，壓力釋放後各項指數已回歸正常。面對醫師「早睡早起」的叮囑，周蕙幽默回應：「這點還要向蔡依林多多看齊。」

廣告 廣告

音樂概念上，周蕙首度參加寫歌營，與陌生音樂人密集腦力激盪，產出〈對戲〉、〈度菇〉等驚喜之作，更與 icyball 冰球樂團主唱王昭權合作，打造嶄新的音樂語言。歷經人生低谷與至親離世，周蕙體悟「唯一能依靠的是自己」，藉由新輯鼓勵大家：「別畏縮，向前走就對了！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王俐人爆離婚！切了小7歲演員尪 男方4年前「用廁所紙求婚」

買早餐見女子結帳報「88888」 神秘數字背後意義暖暈網

台南8度凍慘！中南部比北部還冷 專家揭「4大關鍵原因」