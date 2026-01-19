周蕙84歲母裝人工膝關節近況曝光 鬆口交往「小鮮肉」條件

周蕙將於4月25日站上台北小巨蛋舉辦《2026 好想好好愛周蕙》演唱會。（圖／侯世駿攝）

「華語美聲歌后」周蕙今（19日）正式宣布將於4月站上台北小巨蛋舉辦《2026 好想好好愛周蕙》演唱會，這不僅是她出道27年來首度攻蛋，更是一場意義非凡的人生里程碑。周蕙坦言心情既興奮又緊張，「真的很興奮，也很緊張，這一場演出對我來說意義真的很大」。

她透露，早在去年便已與團隊開始籌備演唱會內容，直到今日記者會才真正有「要開始了」的實感，「我都覺得自己還沒準備好，心態好像還停留在北流，這次是跨出舒適圈，會擔心自己的腦袋沒辦法馬上切換」。談到首次站上小巨蛋的心情，周蕙直言這一直是她的目標，「畢竟站上小巨蛋是個里程碑」。

此外，周蕙也罕見談及家庭生活，透露84歲的母親換了人工膝關節，目前仍需坐輪椅，而家中年邁的狗狗也讓她形容「像同時照顧兩個老人」。她回憶25周年演唱會時，因照顧病危狗狗整夜未眠，甚至未能完整彩排，只能遵照醫囑吃藥硬撐上台，「那個經驗非常非常難忘，但我也為自己感到驕傲，有把媽媽照顧好，也把狗狗照顧好，牠也多陪了我一段時間」。

周蕙透露自己目前仍是單身。（圖／侯世駿攝）

感情方面，周蕙自嘲節奏偏慢，不過笑談「小鮮肉」話題時則直言想法已轉變，「以前可能會說不行，但後來發現男生到幾歲都很幼稚，還不如找好看的、賞心悅目就好，最重要是他能照顧好自己，不然我還要養他」。她也強調，對方不需要照顧她的母親。

周蕙表示目前演唱會歌單已準備得「七七八八」，也期盼在小巨蛋，用歌聲好好擁抱一路陪伴她的歌迷，完成這場遲來卻格外珍貴的夢想。至於嘉賓？她笑回：「難得站上小巨蛋，為什麼要找別人？我想自己好好佔有這個舞台。」

