周蕙84歲母裝人工膝關節近況曝光 鬆口交往「小鮮肉」條件
「華語美聲歌后」周蕙今（19日）正式宣布將於4月站上台北小巨蛋舉辦《2026 好想好好愛周蕙》演唱會，這不僅是她出道27年來首度攻蛋，更是一場意義非凡的人生里程碑。周蕙坦言心情既興奮又緊張，「真的很興奮，也很緊張，這一場演出對我來說意義真的很大」。
她透露，早在去年便已與團隊開始籌備演唱會內容，直到今日記者會才真正有「要開始了」的實感，「我都覺得自己還沒準備好，心態好像還停留在北流，這次是跨出舒適圈，會擔心自己的腦袋沒辦法馬上切換」。談到首次站上小巨蛋的心情，周蕙直言這一直是她的目標，「畢竟站上小巨蛋是個里程碑」。
此外，周蕙也罕見談及家庭生活，透露84歲的母親換了人工膝關節，目前仍需坐輪椅，而家中年邁的狗狗也讓她形容「像同時照顧兩個老人」。她回憶25周年演唱會時，因照顧病危狗狗整夜未眠，甚至未能完整彩排，只能遵照醫囑吃藥硬撐上台，「那個經驗非常非常難忘，但我也為自己感到驕傲，有把媽媽照顧好，也把狗狗照顧好，牠也多陪了我一段時間」。
感情方面，周蕙自嘲節奏偏慢，不過笑談「小鮮肉」話題時則直言想法已轉變，「以前可能會說不行，但後來發現男生到幾歲都很幼稚，還不如找好看的、賞心悅目就好，最重要是他能照顧好自己，不然我還要養他」。她也強調，對方不需要照顧她的母親。
周蕙表示目前演唱會歌單已準備得「七七八八」，也期盼在小巨蛋，用歌聲好好擁抱一路陪伴她的歌迷，完成這場遲來卻格外珍貴的夢想。至於嘉賓？她笑回：「難得站上小巨蛋，為什麼要找別人？我想自己好好佔有這個舞台。」
看更多 CTWANT 文章
洪詩婚前願照顧公公 潔哥吐槽「鬼故事」：不讓女兒沒苦硬吃
擺攤養大獨生子 三重知名「蔥油餅」夫妻遭殺害警追啃老兒中
不是哲學系！「這科系」過來人讀了超後悔 90％的人考不上證照
其他人也在看
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 1
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 115
曾馨瑩自拍秀性感！ 13個字解讀「女人的價值」
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 50
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 54
《驕陽似我》售後慶功太甜！宋威龍哭了震驚2億網友 舅舅「站哥」上線放送福利
宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》是去年底到今年初中國最受矚目的時裝偶像劇，18日在婚宴場地舉辦慶功宴，男女主角宛如實景上演婚禮，「售後服務」超甜讓戲迷津津樂道。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 2
44歲阿嬌當媽了！凍齡神顏曝光被誇「最美人母」：怎麼可能是媽媽
由丁禹兮、虞書欣主演的奇幻古裝劇《永夜星河》，講述虞書欣飾演的鬼靈精怪少女「凌妙妙」意外穿越進書裡，成為砲灰惡毒女配角「林虞」，為了成功回到現實世界，她要依照系統指示，讓丁禹熙飾演的「慕聲」愛上她，才能完成任務離開小說重回現實。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 36
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 17
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 8
春風台74快速道路擦撞賓士！急尋車主遭疑肇事逃逸回應了
本土天團「玖壹壹」的春風日前發生車禍，他行經台74快速道路，不慎擦到一輛賓士轎車，當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風非常感動，現在也急尋車主表達謝意。對於有網友質疑他肇事逃逸，稍早春風也在社群還原事發經過。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 19
李洋幫王齊麟慶生！網見眼神「深情凝視」笑翻：一夫一妻完美詮釋
奧運金牌選手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，除了老婆前啦啦隊成員陳詩媛（十元）曬出巨肚幫他慶生，過去的好搭檔、現任運動部部長李洋也在週末放下公務幫王齊麟慶生，「麟洋配」再度合體，照片中王齊麟一手老婆、一手李洋，李洋則手捧蛋糕望著王齊麟，讓網友笑稱「一夫一妻完美詮釋」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 17
《功夫》火雲邪神梁小龍逝世⋯「香港四小龍剩兩人」成龍悲慟哀悼
香港演員梁小龍14日逝世，享壽77歲，他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍並稱「香港四小龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 43
柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動
陳佩琪表示，先生曾是25年的重症醫師、8年任台北市長、5年擔任在野黨主席，也曾角逐總統並獲得369萬票支持，過去總是受到許多民眾擁戴。然而她質疑，在司法體系眼中，這樣的人卻彷彿「不值一顧」，甚至「像螻蟻般的輕賤」。她也曾詢問柯文哲是否與司法人員有過節，但對方只能...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 126
短劇年度大賞排行榜！10部高討論口碑神作一次看，這部播放量44億奪冠
短劇年度大賞排行榜！10部高討論口碑神作一次看，這部播放量44億奪冠造咖 ・ 22 小時前 ・ 1
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 6 天前 ・ 68
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
連靜雯消失螢幕10年！罕認「生了一場病」 近況曝光
連靜雯消失螢幕10年！罕認「生了一場病」 近況曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言