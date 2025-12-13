周覓升任理事 助攻SM華語市場

大陸男星周覓是韓國男團Super Junior（簡稱SJ）小分隊SJ-M的一員，今年7月榮升所屬公司SM娛樂理事，他笑說，成員們雖偶爾開玩笑調侃，但私下相處依舊叫他本名，很開心現在工作上因他兼具藝人與管理階層視角，加上多年的默契，溝通起來更有效率。

周覓表示，升任理事與他深耕華語市場密切相關，過去當藝人時，他經常向公司提出市場觀察與建議，母語與文化的熟悉，讓他能更直接理解中華圈需求，公司也看見他在判斷與溝通上的特質，如今年紀漸長，他也希望迎接新挑戰，當作「第二人生職業」來執行。

他透露，理事的工作內容廣泛，從藝人通告協調、社群宣傳、IP合作到找投資等都會涉獵，他也是繼安七炫、寶兒之後，第3位晉升SM娛樂理事的藝人，更是唯一的非韓籍代表。周覓很感謝安七炫給了他很大精神支持，「他會用哥哥的身分提醒我，別給自己太大壓力。」他期許未來能如同安七炫般成為後輩信任的前輩和理事。

「懂感恩才能走長久」

周覓也希望能利用理事身分，幫助粉絲實現對藝人發展的期待，歡迎粉絲多多留言反饋，特別提到，17年的演藝生涯讓他深刻體悟「溝通」的重要性，認為良好的溝通能讓事情達到預期值以上，鼓勵藝人與工作人員都勇於表達，至於最想向後輩傳遞的核心價值則是「感恩」，他語重心長地說：「能不能走得長久，取決於你是不是個懂得感恩的人。」

談到SM在大中華區之後的發展，周覓說「SJ-M是SM第一個真正深耕華語圈的組合，可惜當時很多成果只停留在M本身。」盼未來能運用自己的語言與地域優勢，為公司藝人在大中華區爭取更多資源，台灣市場也是他特別關注的重點，希望SM旗下藝人在台灣都能有更多的曝光。

看SJ演唱會紅了眼眶

SJ出道20年舉辦的「Super Show 10」巡演，周覓首度以觀眾身分看完整演出，也罕見紅了眼眶，「那個感動是對青春的懷念和紀念。」外界對於SJ能持續以團體形式活動深感佩服，他形容團魂就像戀愛一樣，需要時間累積，「要吵要磨，感情才會更好」，他也稱讚成員雖然如今分屬不同公司，但仍為了能多與粉絲見面，全力維持團體活動與曝光。

最後，針對希澈提出回到大巨蛋舉辦安可場的想法，周覓以理事身分回應可能性，「藝人的想法永遠最重要，我們一定積極幫忙促成。」並喊話大家多多支持SM和旗下藝人，還幽默幫公司徵才。對於粉絲關心的個人活動，他也承諾，雖然今年心力多放在管理工作，但藝人身分會同步進行，目前已錄好新歌，新專輯也會發行。