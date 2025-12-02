一周賣破3萬個！7-11線上「爆款夯物」被瘋掃 實體店快閃開搶

7-11首創將iOPEN Mall數位流通平台潛力爆款商品導入門市實體展售。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

迎接雙12與年末節慶送禮，7-11線上商城順勢出招，首創將iOPEN Mall數位流通平台的潛力爆款商品放進門市實體展售，開拓全新「虛實串流」商機，未來將有超過11萬家iOPEN Mall網店中的人氣好物輪番在門市內登場，不僅增添消費者的尋寶趣味，7-11的實體門市也有機會成為小型純電商賣家的展售點。

iOPEN Mall即日起至明年1月1日展開「1212年終大回饋」。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11自今年11月起攜手iOPEN Mall啟動「尋寶趣！」暢銷商品快閃活動，每月精選2至3項網路爆款商品導入實體門市，走進超商就能輕鬆開箱直接買，全台門市皆有機會成為iOPEN Mall微型及中小型賣家的實體展售舞台。尋寶趣首波主攻實用日用品，包括在iOPEN Mall一周賣破3萬件的「手提冰壩杯」、引爆社群話題的「柯達一次性即可拍相機」等，同時，在門市消費累積的OPENPOINT點數也能在iOPEN Mall放大使用，12月以OPENPOINT點數折抵下單金額滿99元，直接贈送CITY CAFE中杯美式1杯。

廣告 廣告

7-11近年積極布局生活選品，自2020年、2021年相繼推出i預購與i划算雙平台，透過多元選品、點數回饋、門市團購三大優勢，打開OPENPOINT APP就能選購零食飲品、生鮮水果、保健美妝、3C家電等上萬項商品，也養出門市群組「＋1」的團購文化，成功放大超商的虛擬貨架商機。i預購觀察，今年超商消費族群明顯偏好買多省多，多入數團購商品回購率提升，避險需求促進黃金珠寶銷售與iPhone 17、Nintendo Switch 2新品上市等，皆帶動i預購與i划算整體維持雙位數穩定成長，今年更多次創下單月業績新高紀錄。

迎接雙12與年末節慶送禮、尾牙採購旺季，i預購「雙12年終盛典」即日起登場，延續雙11與黑五買氣，至12月14日止指定商品加贈10％、111點、711點，最高加碼2,000點OPENPOINT點數回饋，再搭配首購優惠或刷uniopen聯名卡，最高可達37％點數回饋。12月12日當天i預購更加碼祭出「iPhone 17全系列7％點數回饋」一日限定活動，入門款也能穩拿2000點OPENPOINT。

iOPEN Mall即日起至明年1月1日展開「1212年終大回饋」，除全站超取免運外，活動期間限時消費滿萬元加碼回饋600點OPENPOINT，下單並選擇超商取貨還有機會抽中「年終犒賞大禮包」，獎項包括120杯中杯拿鐵或大杯美式，滿額5千元再抽最大獎日韓雙人來回機票。

更多中時新聞網報導

香港惡火湧入捐款 謝霆鋒五月天眾星獻愛

服裝 把演員推進角色裡

周定緯謝王偉忠提攜「像我在演藝圈的父親」