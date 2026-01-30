一周超過100萬註冊、「頭號粉絲」互動片觀看數破10億 川普政府卯足勁「宣推」川普帳戶

美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）表示，川普政府推出的新「川普帳戶」計劃簽署人數已飆升至約100萬人，這一數字在1月28日舉行的峰會後出現大幅躍升，該峰會邀請了美國總統川普與饒舌歌手手妮琪．米娜（Nicki Minaj）出席。



貝森特在1月29日的內閣會議中公布這一最新數據，向川普報告指出，在這場高規格活動後，註冊人數已翻倍成長，政府將此視為推廣計劃的重要一環，以提升公眾對該計劃的認知。貝森特說：「本周已有100萬人註冊川普帳戶。」他補充道，官員估計全美可能有高達2500萬個家庭符合資格。

川普與米娜的互動片段觀看次數超10億



妮琪．米娜在活動中現身，並在社群媒體上讚揚這一里程碑，將該計劃描述為對家庭與兒童的重大勝利。

米娜在X平台上寫道：「這是最好的消息。哇。天佑美國。」她表示：「很高興這能幫助兒童，並減輕全國辛勤工作的父母的負擔。」

貝森特還強調活動帶來的曝光效應，他指出川普與米娜的互動片段「在網路上累積了10億次點擊，10億次點擊」，以此宣傳這項被定位為重點家庭政策的推出。

川普帳戶是為美國兒童提供政府資助的投資帳戶，聯邦政府將為每位符合資格的兒童貢獻1000美元，並允許家庭、雇主及其他人士隨時間追加資金。根據TrumpAccounts.gov網站資訊，該計劃適用於2025年1月1日至2028年12月31日出生的兒童，預計將於2026年7月5日正式啟動。

為何要推「川普帳戶」？



財政部資料將這些帳戶描述為長期投資工具，宣稱帳戶中的資產會隨時間增值，家庭可在計劃指引規定的年度限額內追加貢獻。政府推廣這項措施，目的是鼓勵早期儲蓄、金融教育以及長期資產擁有。

白宮大力倚重高曝光度的宣傳來營造初期動能。米娜作為特邀嘉賓出席與計劃推出相關的白宮峰會，這一亮相有助於將該措施推向娛樂圈與社群媒體討論。米娜在1月28日的峰會上公開讚揚川普，稱自己是他的「頭號粉絲」。

雖然該計劃距離正式啟動仍有數月，政府寄望高規格宣傳與初期動能能持續帶動註冊人數增長，讓更多家庭了解川普帳戶。



