周軒抓助理公會聲明有詭！網友酸：跟「講不聽」的阿公同等級

即時中心／温芸萱報導

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，主張公費助理費由立委統籌並免檢據，引爆爭議。昨（12）日雖與助理工會協商達成三點共識，並承諾修正動議整合版本，然而，聲明卻被政治評論員周軒抓到「細節」，指出文中凡提及立委姓名或職稱，前方皆刻意空一格「挪抬」，他質疑，「這是什麼上古遺風？」。相關貼文曝光後，引發網友熱議，不少人痛批是威權文化殘影，更酸「和講不聽他阿公同等級」。

國民黨立委陳玉珍日前提出「助理費除罪化」修法，引發社會高度爭議。該提案主張，將公費助理補助費直接交由立委「統籌運用」，並免除檢據核銷程序，被質疑恐讓制度失去監督機制。昨日陳玉珍與助理工會協商後，立法院國會助理公會對外發布聲明，表示雙方已達成三點共識，陳玉珍也承諾，將以修正動議方式，整合工會版本內容。

不過，這份聲明卻被外界發現「藏有細節」。政治評論員周軒在臉書發文指出，助理工會聲明中，每當提及立委姓名或職稱時，前方都刻意空一格，包括「陳玉珍」、「陳委員」、「張啟楷」、「張委員」皆是如此。他質疑，「我就不懂現在寫到立法委員名字還要空一格『挪抬』，是什麼上古遺風？」。

快新聞／周軒抓助理公會聲明「藏細節」！網友酸：跟講不聽他阿公同等級

周軒指出，助理工會聲明中，每當提及立委姓名或職稱時，前方都刻意空一格「挪抬」。（圖／翻攝自周軒臉書）

所謂「挪抬」，是傳統中文書寫中，為表達對特定人物的尊敬，而在名字前空一格的做法，多見於帝制時代或早年公文體系。

相關討論迅速在網路發酵，不少網友留言開嗆，「把自己當作先總統」、「是跟講不聽他阿公同等級嗎？」、「中國帝制威權文化的遺毒，食古不化當奴才」、「公文早廢了挪抬，對那些垃圾幹麼這樣寫」、「他們有那麼偉大嗎？」。





