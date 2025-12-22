即時中心／温芸萱報導

7位國民黨立委日前未事前公開行程即前往中國廈門，稱參加台商活動，卻被質疑行程政治化，引發社會爭議。國民黨今（22）日召開記者會說明，但政治評論員周軒發文酸評記者會內容仍是老調重彈。周軒直言「你們就是有去」，更嘲諷「最欣賞」陳玉珍的態度，「有做就是有做」，勇敢承認幫忙邀請國民黨團立委赴中

國民黨立委翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉共7人，12月19日在事前未對外說明行程的情況下，啟程前往中國廈門，並對外宣稱是參加「廈門台商投資企業協會」舉辦的台商活動，但相關行程與內容被外界認為高度政治化，引發社會高度疑慮。

廣告 廣告

對此，國民黨今日召開記者會說明，強調立委赴中行程正當合法，並非外界所指的「赴中接旨」。然而，政治評論員周軒在臉書發文酸，原以為國民黨召開記者會，是要說明為何在台灣發生重大社會事件之際，一群立委要在週末前往中國，結果內容卻仍是老調重彈、毫無新意。

周軒指出，國民黨立委陳玉珍在記者會中坦承，確實代為邀請其他藍委赴中國，參加廈門台商協會33週年慶，並強調此舉是為台商、台胞服務，屬於兩岸正常溝通往來，理由正當、光明正大，並無「鬼鬼祟祟」。翁曉玲則稱，自己自費赴中參加台商活動，並質疑「到底犯了什麼滔天大罪」，批評綠營媒體不當連結國防預算，大作文章。吳宗憲則聲稱部分媒體從「名門正派」淪為側翼，抹紅產業鏈、捕風捉影，形同「寫小說」。

周軒直言，「不是嘛，你們就是有去嘛」，並嘲諷表示，自己最欣賞陳玉珍的態度，「有做就是有做」，勇敢承認幫忙邀請國民黨團立委赴中。

原文出處：快新聞／周軒最欣賞陳玉珍？原來是誇她「勇敢承認幫忙邀請藍委去中國」

更多民視新聞報導

吳宗憲「超扯1句」酸沈伯洋父親！民進黨怒嗆：泯滅人性

父親蔣孝嚴與7藍委赴中知情嗎？蔣萬安反應曝光

高雄跨年維安大升級 陳其邁：23日兵棋推演、29日實兵演練

