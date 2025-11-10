周軒：蕭美琴、蔡英文、高市早苗三位女性，站在世界抗中前線不是偶然

記者李鴻典／台北報導

副總統蕭美琴受邀到IPAC（對中政策跨國議會聯盟，Inter-Parliamentary Alliance on China），在歐洲議會進行演說，政治效應延燒。政治工作者周軒今（10）天表示，北京是非常不高興的，但是台灣也有很多人不高興，不過講出來氣話都非常的可笑。

蕭美琴歐洲演說，潘孟安：台灣人堅定向世界的集體發聲。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

周軒指出，蕭美琴成為史上第一位在歐洲議會發表演說的台灣副總統，引起了很多討論，當然北京是非常不高興的，但是台灣也有很多人不高興，不過講出來氣話都非常的可笑。

他表示，說台灣捐錢給邀請單位IPAC才換得蕭美琴副總統演講，馬英九八年國民黨黨產還在，三中還沒賣，怎麼不捐錢試試看呢？難不成馬英九跟習近平握手，也是國民黨捐錢給中國換的？

說IPAC只是借歐洲議會的場地讓蕭美琴副總統去演講，那更好笑了，以為歐洲議會跟台北小巨蛋一樣好借嗎？還是歐洲政治人物都是傻子，不知道讓台灣副總統踏進歐洲議會大門的政治意涵與什麼？

周軒提到，國民黨實在可憐，自己的黨主席認賊作父，跑去追思史上大共諜吳石，這個身為國民黨高級國軍將領，幫共產黨把國民黨打跑到台灣來的，國民黨還要緬懷他，而那些在國民黨黨主席選舉的時候號稱堅定支持鄭麗文的黃復興軍系成員，一點聲音也沒有，現在國民黨的立委，還得要硬著頭皮出來罵一下蕭美琴副總統到歐洲議會演講這件事，「窩囊」二字都不足以形容。

周軒強調，現在蕭美琴副總統、蔡英文前總統、日本高市早苗首相三位女性，站在世界抗中前線，這不是偶然，國民黨現在淪為打手幫中國拖台灣後腿，還得緬懷被毛澤東周恩來確認為革命烈士的「國府將領共諜」，恨民進黨恨到自己把祖宗牌位都丟了，可笑至極。

