周迅、陳坤遭捲入王家衛「錄音門」 被指「騙劇本」學堂火速回應了

周迅（右）、陳坤被捲入「錄音門」。翻攝微博

香港名導王家衛遭《繁花》助理編劇古二（程駿年）爆出多段錄音，引發許多爭議，其中有音檔指出，王家衛提到開夏令營「搜集劇本」，編劇許思窈接話提到周迅與陳坤的「山下學堂」，讓兩位演員也捲入爭議。

爆出的錄音檔中，王家衛提議：「我們這個模式是不是可以做影視公司？招學生，讓每個人開夏令營搜集劇本。」許思窈則說：「那不是陳坤、周迅幹的事嗎？我覺得他們在外面騙劇本。」

王家衛被爆出許多爭議性錄音檔。翻攝微博

周迅與陳坤被捲入，讓網友氣炸，認為王家衛團隊根本「胡言亂語」。「山下學堂」也回應，成立8年以來，致力於演員培訓，從未培訓編劇，更沒有舉辦過劇本徵集活動。而周迅與陳坤成為錄音檔事件受害者，暫時沒有回應。《繁花》劇組日前則發聲明，稱古二的錄音檔都是經過「蓄意剪輯和惡意解讀」，且為「未經證實的非法錄音」。

